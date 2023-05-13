Мы знаем, что для этого нужно, – Залужный анонсировал освобождение Крыма и Донбасса

Украинские военные могут освободить временно оккупированные россиянами территории, в том числе Крым и Донбасс. Они знают, что для этого нужно сделать.

Об этом в документальном фильме Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Генерал" рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает 24 Канал.

К теме Почему Россия напала на Украину: Залужный очертил сущность войны

Украина может освободить Крым

Залужный отметил, что для того чтобы заставить врага уйти, есть командиры, которые должны думать и принимать правильные решения. Для деоккупации необходимо создать условия, в частности обеспечить бойцов боеприпасами, техникой, вооружением.

Для этого должно быть множество других обстоятельств, но все это можно делать. Все это описано во множестве учебников. Конечно, в каждом случае свой вариант тех или иных действий. И могу заверить, что именно украинские воины это те люди, которые могут это сделать. Могут,

– подчеркнул генерал.

По его словам, единственный вопрос – что нашим воинам для этого нужно, чтобы это сделать как можно быстрее.

"Мы знаем, что для этого нужно. Знаем что нужно, чтобы освободить Крым, что нужно для того, чтобы освободить Донецкую область, Луганскую область, но это очень и очень большой объем работы, который быстро не сделается", – отметил главнокомандующий.

Он подчеркнул, что украинские военные знают, что делать, и выполняют свою работу, благодаря которой под контроль Украины вернутся Крым, Донецкая и Луганская области. Залужный подытожил, что это обязательно нужно сделать для украинских детей с оккупированных территорий.

Стоит прочесть У россиян серьезные проблемы, – президент Чехии Павел верит, что контрнаступление ВСУ будет иметь успех

Россияне уже бегут с оккупированных территорий