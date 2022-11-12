ВСУ поймали оккупантов, переодетых в гражданское: эпичное видео

Защитники поймали нескольких русских военных, которые были переодеты в гражданское. Оккупанты пополнили обменный фонд Украины.

На одной из освобожденных территорий украинские защитники поймали несколько оккупантов. Они были переодеты в гражданскую одежду и угрожали мирным жителям, пишет 24 канал.

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Россияне угрожали мирным украинцам

Оккупанты не владели украинским языком и терроризировали местное население. При обыске у них были обнаружены российские паспорта, они оказались вражескими военными. Оккупантам завязали глаза, связали руки и отправили в плен.

"Общение" на видео получилось очень курьезным. Один из россиян почему-то очень расстроился, так что защитник сделал жест доброй воли и даже погладил его по голове.

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