Контрнаступление ВСУ заставит Россию искать путь к окончанию войны, – Bloomberg

Украина активно готовится к контрнаступлению, которое позволит вернуть все ранее оккупированные Россией территории. И то, насколько удачным будет контрнаступление, к которому готовится Украина, определит результаты российско-украинской войны.

Об этом говорит обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. Если же контрнаступление украинских сил будет напоминать топтание россиян под Бахмутом, западные партнеры могут оказать давление на Киев с требованием искать дипломатическое решение вместо деоккупации своих территорий.

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Он напомнил, что за период с декабря 2022 по май 2023 года западные партнеры передали Украине оружия на сумму свыше 30 миллиардов долларов. Эта сумма превышает годовые закупки всех стран-членов НАТО, кроме США. И эту поддержку западные партнеры передают Киеву в ожидании предстоящего контрнаступления, которое:

или заставит Россию завершить войну,

или продемонстрирует, что ни одна из сторон не имеет достаточной огневой мощи, чтобы получить преимущество.

Перед Украиной стоит сложная задача

В то же время, украинской армии необходимо добиться успеха и провести сложную операцию без преимущества в воздухе, на что способны мало армий в мире.

Прорыв ВСУ наподобие того, что произошел в прошлом году на Харьковщине, подтолкнет Россию к осознанию, что ей Украину не победить и нужно искать способы завершить войну. Если же контрнаступление Украины будет напоминать топтание россиян под Бахмутом, ближе к зиме союзники могут надавить на Киев с требованием отказаться от идеи как можно быстрее отвоевать свои территории,

– отметил Чемпион.

Но он далек от того, чтобы сводить результативность украинского контрнаступления исключительно к количеству оружия, которое имеет та или иная сторона.

"Какой именно будет ситуация, зависит даже не от количества оружия, а от нескольких факторов, относительно войск оккупанта и украинской армии. Например, хватит ли у Путина людей для защиты всей сети укреплений, которую оккупанты успели настроить на временно захваченных территориях", – подчеркнул обозреватель.

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