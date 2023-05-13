Про це каже оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Якщо ж контрнаступ українських сил нагадуватиме тупцяння росіян під Бахмутом, західні партнери можуть розпочати тиск на Київ з вимогою шукати дипломатичного рішення замість деокупації своїх територій.

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Він нагадав, що за період з грудня 2022-го по травень 2023 року західні партнери передали Україні зброї на суму понад 30 мільярдів доларів. Ця сума перевищує річні закупівлі усіх країн-членів НАТО, окрім США. І цю підтримку західні партнери передають Києву в очікуванні майбутнього контрнаступу, який:

або змусить Росію завершити війну,

або продемонструє, що жодна зі сторін не має достатньої вогневої потужності, аби отримати перевагу.

Перед Україною стоїть складне завдання

Водночас українській армії необхідно домогтися успіху і провести складну операцію без переваги у повітрі, на що здатні мало армій у світі.

Прорив ЗСУ на кшталт того, який відбувся торік на Харківщині, підштовхне Росію до усвідомлення, що їй Україну не перемогти й потрібно шукати способів завершити війну. Якщо ж контрнаступ України нагадуватиме тупцяння росіян під Бахмутом, ближче до зими союзники можуть натиснути на Київ із вимогою відмовитися від ідеї якнайшвидше відвоювати свої території,

– зазначив Чемпіон.

Але він далекий від того, щоб зводити результативність українського контрнаступу виключно до кількості зброї, яку має та чи інша сторона.

"Якою саме буде ситуація, залежить навіть не від кількості зброї, а від кількох факторів, щодо військ окупанта й української армії. Наприклад, чи вистачить у Путіна людей для захисту всієї мережі укріплень, яку окупанти встигли набудувати на тимчасово захоплених територіях", – наголосив оглядач.

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