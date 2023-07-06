Замедление контрнаступления: Зеленский назвал две мотивации, которые не следует терять

Украинские военные продолжают освобождать наши земли от российской оккупации. Тем не менее темпы контрнаступления несколько замедлились, поскольку россияне заранее обустроили несколько рубежей, чтобы сдержать украинское движение.

Об этом во время пресс-конференции с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ рассказал Владимир Зеленский. Несмотря на это, он призвал не терять мотивацию и веру в Вооруженные Силы нашего государства, передает 24 Канал.

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Зеленский назвал 2 мотивации, которые помогут контрнаступлению

Глава государства подчеркнул, что россияне все время увеличивают количество своих линий замены на фронте. Именно поэтому в Вооруженных силах нашего государства растет потребность в количестве оружия, которое нужно для освобождения.

"Когда была одна линия заминирования, нам потребовался соответствующий объем для военной деоккупационной операции. За время пока оно все шло, появился второй и третий уровень (три российские линии обороны, рубежи и линии минирования – 24 Канал). Вот вам и вся причина, почему что-то замедляется", – подчеркнул Зеленский.

Несмотря на это, он призвал не терять веру в украинскую армию и победу. Для того чтобы ускорить наше движение, Зеленский назвал две мотивации, которые смогут нам помочь.

Первая мотивация внутри государства, потому что нельзя сидеть в окопе год и ждать снаряды. Это демотивирует любого энергичного человека. И вторая – не потерять мотивацию партнеров,

– заметил президент.

Он подчеркнул, что именно эти две причины приведут к деоккупации наших территорий. Кроме того, он предостерег, что если мы потеряем один из этих двух элементов, то потеряем инициативу на поле боя.

Зеленский также высказался по поводу затягивания войны

Украинский руководитель отметил, что среди всей массы российской дезинформации по поводу этой войны есть несколько особо абсурдных, опасных утверждений. Он подчеркнул, что среди них есть утверждение, что помощь Украине, в частности оружием или санкциями, якобы делает эту войну длиннее и якобы не помогает восстановить безопасность.

Президент Украины опроверг эти нарративы российской пропаганды. Он отметил, что оружие наоборот ускоряет нашу победу.

"Реальность говорит сама за себя: чем больше оружия мы получаем, и чем более современная она – тем более четкие контуры нашей победы", – заверил Зеленский.

Глава государства заверил, что оборонная поддержка – это действительно спасение свободы. Ведь она увеличивает простор свободы и нормальной жизни наших людей. Напоследок он поблагодарил Болгарию за то, что страна "находится на светлой стороне истории", в том числе в оборонном сотрудничестве.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Болгарию