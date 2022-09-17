Если бы Киев не начал контрнаступление – поставки оружия могли бы сократиться, – Зеленский

Украинские военные продолжают эффективное контрнаступление, выбивая врага из родной земли. Президент Владимир Зеленский отметил, что его начали заранее не просто так.

Наше государство все еще остро нуждается в вооружении, которое ему предоставляют международные партнеры. И, убежден Зеленский, мы бы получали его гораздо меньше, но на ситуацию повлияло контрнаступление ВСУ.

Читайте также Пока рано говорить об окончании войны, – Зеленский о быстром контрнаступлении ВСУ

Без контрнаступления поставки бы сократились

Соответствующее мнение президент озвучил в своем интервью. Он убежден, что именно контрнаступление Киева положительно повлияло на решение международных партнеров. Успех наших военных поразил другие страны, что вдохновило их увеличить военную помощь.

Я считаю, что это очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения других стран,

– сказал Зеленский.

Какое еще оружие получит Украина

Накануне стало известно, что Германия передаст нашему государству еще 2 системы MARS. Кроме того, в пакет снабжения попадут 200 ракет к этим системам и 50 бронемашин Dingo. Об этом заявил министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Также стало известно, что Греция передаст Украине 40 БМП-1. Это стало возможным благодаря урегулированию схемы "кругового обмена" между Афинами и Берлином. Греки отдают нам 40 машин советского образца, а получат от немцев столько же современных Marder. Соответствующую информацию подтвердили в министерстве обороны Греции.

Активнее всего военную помощь Украине выделяют именно США. Накануне в Пентагоне рассказали, что войдет в новый 600-миллионный пакет помощи. В частности:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

36 000 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

4 противоартиллерийских радара;

4 грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

Система противодействия беспилотным летательным системам;

оборудование для разминирования;

противопехотные боеприпасы Claymore;

Подрывные боеприпасы и оборудование;

Стрелковое оружие и боеприпасы;

Приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.

Достойно внимания – Жданов подчеркнул, что MARS-II очень нужны Украине: смотрите видео