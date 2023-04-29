Затягивать не будем, – Зеленский сказал, нужны ли F-16 для начала контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может тянуть с отвоевыванием своих территорий. ВСУ не будут ждать, пока партнеры нашего государства предоставят ему F-16.

По мнению главы государства, контрнаступление должно начаться раньше. Об этом он заявил в большом интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, сообщает 24 Канал.

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Затягивать с контрнаступлением не будут

Зеленский отметил, что предоставление Силам обороны истребителей F-16 очень бы помогло.

Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию, что у нас есть еще несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем… Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед,

– подчеркнул президент.

По его словам, ранее Украина просила закрыть небо, чтобы защитить гражданское население, а сейчас – чтобы сопровождать контрнаступление Вооруженных сил.

Украинский лидер подытожил, что не стоит бояться реакции России на предоставление самолетов. Так как самое страшное уже произошло – они начали полномасштабную войну.

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