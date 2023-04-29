Затягивать не будем, – Зеленский сказал, нужны ли F-16 для начала контрнаступления
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может тянуть с отвоевыванием своих территорий. ВСУ не будут ждать, пока партнеры нашего государства предоставят ему F-16.
По мнению главы государства, контрнаступление должно начаться раньше. Об этом он заявил в большом интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, сообщает 24 Канал.
К теме Виновны не только российские СМИ: Зеленский объяснил, как информация мешает контрнаступлению
Затягивать с контрнаступлением не будут
Зеленский отметил, что предоставление Силам обороны истребителей F-16 очень бы помогло.
Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию, что у нас есть еще несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем… Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед,
– подчеркнул президент.
По его словам, ранее Украина просила закрыть небо, чтобы защитить гражданское население, а сейчас – чтобы сопровождать контрнаступление Вооруженных сил.
Украинский лидер подытожил, что не стоит бояться реакции России на предоставление самолетов. Так как самое страшное уже произошло – они начали полномасштабную войну.
Стоит прочесть Россияне сменили тактику и уже думают об обороне, – Зеленский о новой волне войны
Кратко о предстоящем контрнаступлении ВСУ
- Контрнаступление Сил обороны является одной из горячих тем как в украинском, так и западном информационном пространстве.
- Министр обороны Алексей Резников 28 апреля сообщил, что подготовка к наступательным операциям – уже на финишной прямой.
- Также подобное мнение озвучил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, Украина приближается к знаковому сражению. Однако, когда оно начнется, не будут разглашать.
- Президент Владимир Зеленский и раньше отмечал, что украинское контрнаступление точно состоится и будет успешным. Однако для этого наша армия нуждается в дальнобойном оружии, авиации и артиллерии.
- В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не следует считать контрнаступление последней битвой. Ведь ею будет та, которая "приведет к полному освобождению украинских территорий".