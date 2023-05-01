Жданов оценил роль и важность беспилотников во время контрнаступления ВСУ
ВСУ готовятся к контрнаступлению, чтобы освободить все украинские территории и выгнать россиян. С помощью беспилотников наши военные могут поражать огнем позиции врага.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, огневая мощность дальнобойных ракет и авиации значительно больше.
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Использование дронов при контрнаступлении ВСУ
Жданов подчеркнул, что огневая мощность дальнобойных ракет и авиации значительно больше, чем у беспилотников. Однако большое количество дронов может поражать огнем позиции оккупантов.
Военный эксперт заметил, что не теряет надежды на то, что украинские защитники получат от стран-партнеров дальнобойные ракеты.
Я не теряю надежду на ракеты. Все пусковые у нас есть. Это либо М270, либо HIMARS. Оба подходят, чтобы поставить там ATACMS. Мы все затаили дыхание в ожидании нашего контрнаступления,
– сказал он.
Жданов о беспилотниках во время контрнаступления: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три ключевых вещи в контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что это наличие вооружения, которое нужно и будет использовано; подготовленные люди – наши защитники и защитницы, обученные бойцы, знающие свой план на своем уровне; обеспечение этого наступления всеми необходимыми вещами.
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