Есть 3 фактора, которые дают преимущество ВСУ – Жданов о контрнаступлении зимой

Зимой Вооруженные Силы Украины точно не остановятся и будут продолжать выбивать оккупантов из нашей земли. Эксперт назвал три фактора, которые предпочитают украинские военные – и самое главное, что россияне вообще немотивированы на войну.

Об этом 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он уверен, что контрнаступление ВСУ зимой возможно.

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По его словам, несмотря на то, что российские мобилизованные пополнили потери своей армии и наращивают численность войск, ВСУ смогли нарастить ежесуточные потери оккупантов.

Таким образом мы пытаемся "компенсировать" прибытие новых мобилизованных партий. Они не столь обучены, как профессиональные военные. Это уже не профессиональная армия, а мобилизационная армия,

– заявил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что численность особо не играет роли. "Между численностью и "железом" (техникой – 24 канал) обычно побеждает последнее, в частности, если оно современное и высокотехнологичное", – добавил он.

По его мнению, здесь проблема в другом – украинцы, с одной стороны, молятся, чтобы зима была теплая и мы не замерзли, а с другой – теплая зима дает багульник, нет морозов или устойчивой сухой погоды. Однако, как отметил эксперт, технике трудно передвигаться в зоне боевых действий и это сковывает возможности ВСУ для продвижения вперед.

Жданов рассказал о контрнаступлении ВСУ зимой: видео



Три главных фактора, которые дают преимущество ВСУ

По словам военного эксперта, также помогает уничтожать оккупантов их низкое морально-психологическое состояние и идеологическая немотивированность.

"Идеология России по поводу войны полностью развалилась. Ведь те, кто заходил еще в феврале, ожидали увидеть украинцев в качестве рабов, а нашу власть – как господ, которые нас используют", – объяснил Жданов.

Сегодня, как отметил эксперт, этого уже не существует, россияне понимают, что идеологии нет, а мотивация минимальна, и мародерить сейчас не так, как было в первые месяцы войны.

Отсутствие мотивации создает морально-психологический дух. Оккупанты видят, чем и как мы воюем, какие у нас успехи, и чем воюют они. У них неумение или отсутствие навыка ведения военной обороны. Это три главных составляющих фактора, которые дают преимущество ВСУ,

– подытожил Жданов.

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