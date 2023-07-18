Оккупанты подрывают себя гранатами: на Авдеевском направлении распространяется паника

18 июля 2023, 15:22
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Нравственный дух оккупантов очень низок. Россияне отказываются идти на Авдеевское направление, а после неудачных штурмов полагаются на себя руки.

Об этом 24 Каналу сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что среди российских военных участились случаи отказов и самоубийств.

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"Такие факты действительно есть, и они не единичны -  по большей части, россияне подрывают себя гранатами. Также из наших перехватов можем сделать вывод, что моральное состояние оккупантов крайне пессимистично, а Авдеевское направление для них –  это страх и паника", –  отметил начальник военной администрации Авдеевки.

Ежедневные попытки штурма

Несмотря на то, что у россиян не хватает техники, необходимой для штурма, они компенсируют это количеством и плотностью артиллерии.

Россияне отказываются идти на Авдеевское направление: смотрите видео

"Россияне проводят массированную артподготовку перед штурмами. Попытки большого наступления случаются очень редко, зато каждый день пытаются штурмовать малыми группами, по восемь – десять групп одновременно по разным направлениям", – сообщил Виталий Барабаш.

Таким образом, враг пытается найти слабину в нашей обороне, но, благодаря украинским защитникам, им это не удается.

Ситуация на Восточном направлении: главное

  • ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас ведутся бои за Старомайское Донецкой области. По состоянию на 18 июля преимущество на украинской стороне.
  • Продвижение на Запорожском направлении, восточнее Каховского водохранилища, несколько замедлилось. На юг от Новоданиловки в направлении Роботиного украинские военные продолжают успешно двигаться вперед.
  • Силы обороны постепенно освобождают украинские земли в направлении административных границ Донецкой и Запорожской областей. Здесь они подошли вплотную к Приютному.
Автор: Оксана Мацунич