Оккупанты подрывают себя гранатами: на Авдеевском направлении распространяется паника
Нравственный дух оккупантов очень низок. Россияне отказываются идти на Авдеевское направление, а после неудачных штурмов полагаются на себя руки.
Об этом 24 Каналу сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что среди российских военных участились случаи отказов и самоубийств.
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"Такие факты действительно есть, и они не единичны - по большей части, россияне подрывают себя гранатами. Также из наших перехватов можем сделать вывод, что моральное состояние оккупантов крайне пессимистично, а Авдеевское направление для них – это страх и паника", – отметил начальник военной администрации Авдеевки.
Ежедневные попытки штурма
Несмотря на то, что у россиян не хватает техники, необходимой для штурма, они компенсируют это количеством и плотностью артиллерии.
Россияне отказываются идти на Авдеевское направление: смотрите видео
"Россияне проводят массированную артподготовку перед штурмами. Попытки большого наступления случаются очень редко, зато каждый день пытаются штурмовать малыми группами, по восемь – десять групп одновременно по разным направлениям", – сообщил Виталий Барабаш.
Ситуация на Восточном направлении: главное
- ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас ведутся бои за Старомайское Донецкой области. По состоянию на 18 июля преимущество на украинской стороне.
- Продвижение на Запорожском направлении, восточнее Каховского водохранилища, несколько замедлилось. На юг от Новоданиловки в направлении Роботиного украинские военные продолжают успешно двигаться вперед.
- Силы обороны постепенно освобождают украинские земли в направлении административных границ Донецкой и Запорожской областей. Здесь они подошли вплотную к Приютному.