Оккупанты подрывают себя гранатами: на Авдеевском направлении распространяется паника

Нравственный дух оккупантов очень низок. Россияне отказываются идти на Авдеевское направление, а после неудачных штурмов полагаются на себя руки.

Об этом 24 Каналу сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что среди российских военных участились случаи отказов и самоубийств.

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"Такие факты действительно есть, и они не единичны - по большей части, россияне подрывают себя гранатами. Также из наших перехватов можем сделать вывод, что моральное состояние оккупантов крайне пессимистично, а Авдеевское направление для них – это страх и паника", – отметил начальник военной администрации Авдеевки.

Ежедневные попытки штурма

Несмотря на то, что у россиян не хватает техники, необходимой для штурма, они компенсируют это количеством и плотностью артиллерии.

Россияне отказываются идти на Авдеевское направление: смотрите видео

"Россияне проводят массированную артподготовку перед штурмами. Попытки большого наступления случаются очень редко, зато каждый день пытаются штурмовать малыми группами, по восемь – десять групп одновременно по разным направлениям", – сообщил Виталий Барабаш.

Таким образом, враг пытается найти слабину в нашей обороне, но, благодаря украинским защитникам, им это не удается.

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