Про це 24 Каналу сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що серед російських військових почастішали випадки відмов та самогубств.

Дивіться також Біля Бахмута артилеристи вмикають режим знищення окупантів: щодня мінусують до 2 рот

"Такі факти дійсно є, і вони непоодинокі – здебільшого, росіяни підривають себе гранатами. Також, з наших перехоплень можемо зробити висновок, що моральний стан окупантів вкрай песимістичний, а Авдіївський напрямок для них – це страх і паніка", – зазначив начальник військової адміністрації Авдіївки.

Щоденні спроби штурму

Попри те, що окупантам бракує техніки, необхідної для штурму, вони компенсують це кількістю та щільністю артилерії.

Росіяни відмовляються іти на Авдіївський напрямок: дивіться відео

"Росіяни проводять масовану артпідготовку перед штурмами. Великі спроби наступу трапляються дуже рідко, натомість щодня намагаються штурмувати малими групами, по вісім – десять груп одночасно з різних напрямків", – повідомив Віталій Барабаш.

Таким чином ворог намагається віднайти шпарину у нашій обороні, але, завдяки українським захисникам, їм це не вдається.

Ситуація на Східному напрямку: головне