Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що росіяни не можуть воювати в оточенні – вони або здаються, або втікають.

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ЗСУ розстрілюватимуть росіян у Бахмуті, наче в тирі

Світан зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни контратакуватимуть. Кліщіївка розташована у низині, на південь від панівної висоти, яку ми взяли для контролю Бахмута. Ця ж висота контролює і саму Кліщіївку.

Він пояснив, що зараз йде рух по висотах, а далі зачистка звідти низин. Це оптимальний варіант, який вибрали наші генерали.

Зайняли висоти, а потім починаємо, як у тирі, розстрілювати у низинах російські війська,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Це, за його словами, те, що нині відбувається на півдні Бахмута. Подібне також і на півночі – у районі Берхівки та в Курдюмівці, що у бік Горлівки.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Які перспективи для ЗСУ на Півдні

Полковник запасу зауважив, що Олешки Херсонської області є серйозним плацдармом на Півдні. Вихід на це місто та взяття його під контроль – це повна готовність до форсування Дніпра у районі Херсона й Олешок, а далі розвиток нашого наступу в бік Азовського узбережжя.

Щойно ми з'явимося на лівому березі з важкою технікою, росіяни підуть з трикутника Олешки – Армянськ,

– сказав Світан.

Які перспективи для росіян у Херсонській області / Скриншот Deep State

За його словами, щойно ми почнемо діставати HIMARS до Армянська, окупанти одразу почнуть утікати, інакше загинуть. Адже росіяни не можуть воювати в оточенні – вони або здаються, або втікають.

Наразі ж, додав він, усе зав'язано на рухові по Запорізькому напрямку, оскільки найкраще це робити паралельно. Тобто виконувати одномоментно двома ударами, щоб росіянам не вистачило резервів для закриття цих напрямків.

Чому ворог окопується в Криму

Світан зазначив, що росіяни прогнозують щонайменше 3 види нашого руху в Крим. Проти цих способів заходу ЗСУ на півострів вони готуються. А саме:

перший спосіб – сухопутний через Армянськ;

другий – авіацією шляхом перекидання десанту;

третій – морський з допомогою катерів.

Тому, за його словами, окупанти готують північно-західне й загалом західне узбережжя Криму та, звісно, переходи – район Перекопа, Чонгара та Арабатської стрілки. Поки що для ворога пріоритетним є Перекоп та західне узбережжя півострова.

Тому, додав полковник запасу ЗСУ, росіяни зараз закопуються, тобто чекають, зокрема, й нашого морського десанту в Криму.

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