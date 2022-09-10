Позитив мира от контрнаступления ВСУ нужно конвертировать в поддержку Украины, – Солонтай
Украинские военные продолжают молниеносно освобождать украинские территории от российских захватчиков. Однако следует не забывать, какой ценой все это происходит и продолжать помогать. В частности, это касается как мировых лидеров, так и обычных граждан.
Об этом в эфире 24 канала сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что весь мир сейчас находится в "приятном шоке" от контрнаступления ВСУ.
Внимание Есть шанс, что эта лавина полетит быстрее: Резников дал прогноз об освобождении Украины
По словам политолога, для мировых лидеров такие новости с фронта тоже очень важны.
"Для всех нормальных сознательных людей в мире, которые призывали помогать Украине с политической трибуны, для журналистов, экспертов, тех, кто платил дороже за энергоносители, это "выходные сатисфакции", – пояснил он.
Все они увидели, как украинцы могут давать отпор врагу и освобождать территории с помощью Запада. Даже несмотря на то, что у российской армии больше ресурсов.
Хотя до победы еще далеко, весь этот позитив от контрнаступления ВСУ очень важно на международной арене конвертировать в следующие шаги и этапы поддержки Украины,
– подчеркнул Солонтай.
И добавил, что это очень важно, поскольку российская армия будет свирепствовать и пытаться быстро отомстить на всех уровнях.
Перерождение украинской тематики
Кроме этого, как отметил специалист, когда в Украине происходят знаковые серьезные события, на международном уровне происходит "перерождение украинской тематики".
Потому даже небольшие информационные успехи российской пропаганды быстро нивелируются, их удастся заблокировать, считает Солонтай.
Солонтай о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
ВСУ продолжают деоккупировать территории: последние новости
- С 1 сентября удалось освободить из-под оккупации более 1000 квадратных километров нашего государства. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
- В то же время активные боевые действия на передовой продолжаются. Уже удалось освободить десятки населенных пунктов.
- ВСУ, разведка, а также СБУ эффективно работают на нескольких оперативных направлениях. Это позволило освободить от вражеских бойцов более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
- Кроме того, в сети появилось видео, как украинские войска заходят в Изюм и Купянск, а в Балаклее подняли украинский флаг.