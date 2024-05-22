Путин хочет установить контроль над Балтийским морем, – топ-командующий Швеции

Такие соображения высказал главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. Он считает, что Владимир Путин не оставляет надежд захватить контроль над всем Балтийским морем.

Главнокомандующий армией Швеции отмечает, что контроль над шведским островом Готланд – это мечта Путина, ведь это автоматически предоставит контроль над всем Балтийским морем.

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Путин мечтает об острове Готланд

Бюден говорит, что мирные времена, когда на Готланде были только силы внутренней гвардии, давно закончились. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и шведской армии пришлось массово вооружать остров.

С Готланда мы можем помочь другим государствам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах,

– отметил военный.

По мнению Бюдена, Путин положил на Готланд оба глаза. Его цель – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландский архипелаг. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море.

Швеция готова отразить российские посягательства

Если Россия возьмет под свой контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на жизнь в Швеции и других странах, граничащих с Балтийским морем. Главнокомандующий считает, что этого нельзя допустить. Он отмечает, что Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО.

Сейчас Швеция охраняет остров с помощью постоянно дислоцированных подразделений и временно стянет туда дополнительные силы, если опасная ситуация усилится. Бюден считает, что тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. Сейчас Швеция защищает Готланд и может использовать остров для наступательных операций, если это будет необходимо.

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