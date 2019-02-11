00:03
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Контроль Путина все больше: Литва признала Беларусь угрозой национальной безопасности

      247 Читати новину українською
      Литва признала Беларусь угрозой национальной безопасности
      Литва признала Беларусь угрозой национальной безопасности / Фото из открытых источников

      Литва признала угрозой национальной безопасности Россию и Китай, а также соседнюю Беларусь как важнейшего союзника Кремля. Спецслужбы страны утверждают, что президент России Владимир Путин стремится контролировать Беларусь все больше.

      Об этом говорится в отчете Департамента государственной безопасности Литвы и военной разведки, сообщает Delfi.

      Читайте также: "Отправить России четкие сигналы": в Польше сделали заявление об угрозе оккупации Беларуси

      В Литве считают, что Россия рассматривает Беларусь как буферное государство и плацдарм для боевых действий в случае конфликта с Западом или НАТО. С ее помощью Москва может демонстрировать свое влияние в регионе.

      Кроме того, спецслужбы Литвы отмечают, что Беларусь сотрудничает с Россией во всех сферах: военной, экономической, политической. Разведки двух стран тесно взаимодействуют и вербуют граждан стран Запада и Литвы, в частности – если те прибывают в России или Беларуси.

      В Литве считают, что Беларусь не видит гарантий военной безопасности без России. При этом главной угрозой для себя Беларусь продолжает считать НАТО.

      Также власть Литвы тревожит белорусская АЭС, потому что она "не соответствует стандартам ядерной безопасности, коммерчески необоснована, поддерживается российскими деньгами и технологиями".

      Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об увеличении штатной численности пограничников. По его словам, такой шаг связан с задачами по обеспечению национальной безопасности.

      Информация об усилении государственной границы Беларуси с соседними странами появилась еще в конце января 2018 года. Тогда такое решение объясняли "новыми элементами внешней ситуации", в частности миграционной кризисом и высоким уровнем террористической опасности в странах Западной Европы.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ

       
      •  
      blog_ava
      ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
      13 февраля
      11840
      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 45
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 130
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      13 февраля , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      167
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 февраля , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1924
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      13 февраля , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последствия для Украины из-за "Северного потока-2": в ассамблее НАТО сделали заявление
       17 ноября 2018 , 21:32
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук