Контроль Путина все больше: Литва признала Беларусь угрозой национальной безопасности

Литва признала угрозой национальной безопасности Россию и Китай, а также соседнюю Беларусь как важнейшего союзника Кремля. Спецслужбы страны утверждают, что президент России Владимир Путин стремится контролировать Беларусь все больше.

Об этом говорится в отчете Департамента государственной безопасности Литвы и военной разведки, сообщает Delfi.

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В Литве считают, что Россия рассматривает Беларусь как буферное государство и плацдарм для боевых действий в случае конфликта с Западом или НАТО. С ее помощью Москва может демонстрировать свое влияние в регионе.

Кроме того, спецслужбы Литвы отмечают, что Беларусь сотрудничает с Россией во всех сферах: военной, экономической, политической. Разведки двух стран тесно взаимодействуют и вербуют граждан стран Запада и Литвы, в частности – если те прибывают в России или Беларуси.

В Литве считают, что Беларусь не видит гарантий военной безопасности без России. При этом главной угрозой для себя Беларусь продолжает считать НАТО.

Также власть Литвы тревожит белорусская АЭС, потому что она "не соответствует стандартам ядерной безопасности, коммерчески необоснована, поддерживается российскими деньгами и технологиями".

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об увеличении штатной численности пограничников. По его словам, такой шаг связан с задачами по обеспечению национальной безопасности.

Информация об усилении государственной границы Беларуси с соседними странами появилась еще в конце января 2018 года. Тогда такое решение объясняли "новыми элементами внешней ситуации", в частности миграционной кризисом и высоким уровнем террористической опасности в странах Западной Европы.

КАК РАЗВИВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ