Контролю Путіна все більше: Литва визнала Білорусь загрозою національній безпеці

Литва визнала загрозою національній безпеці Росію та Китай, а також сусідню Білорусь як найважливішого союзника Кремля. Спецслужби країни стверджують, що президент Росії Володимир Путін прагне контролювати Білорусь усе більше.

Про це йдеться у звіті Департаменту державної безпеки Литви і військової розвідки, повідомляє Delfi.

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У Литві вважають, що Росія розглядає Білорусь як буферну державу та плацдарм для бойових дій в разі конфлікту із Заходом чи НАТО. З її допомогою Москва може демонструвати свій вплив в регіоні.

Окрім того, спецслужби Литви зазначають, що Білорусь співпрацює з Росією у всіх сферах: військовій, економічній, політичній. Розвідки двох країн тісно взаємодіють та вербують громадян країна Заходу і Литви, зокрема – якщо ті прибувають до Росії або Білорусі.

У Литві вважають, що Білорусь не бачить гарантій військової безпеки без Росії. При цьому головною загрозою для себе Білорусь продовжує вважати НАТО.

Також владу Литви тривожить білоруська АЕС, бо він "не відповідає стандартам ядерної безпеки, комерційно необґрунтований, підтримується російськими грошима і технологіями".

Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про збільшення штатної чисельності прикордонників. За його словами, такий крок є пов'язаним із завданнями щодо забезпечення національної безпеки.



Інформація про посилення державного кордону Білорусі із сусідніми країнами з’явилася ще наприкінці січня 2018 року. Тоді таке рішення пояснювали "новими елементами зовнішньої ситуації", зокрема міграційною кризою та високим рівнем терористичної небезпеки в країнах Західної Європи.