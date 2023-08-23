"Слуга народа" Копыленко попал в ДТП с участием трех авто: нардепа госпитализировали

Авария произошла на трассе Киев – Чоп. Кроме нардепа Александра Копыленко, пострадали также двое малолетних детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа во второй половине дня во Львовской области. По предварительным данным, три автомобиля столкнулись на трассе Киев – Чоп.

Смотрите также Вместо Холодова: в Раде новым "слугой народа" стал Тарарин, связанный с "95 кварталом"

Депутат находился на пассажирском сиденье

Полиция еще изучает обстоятельства происшествия. Пока известно, что народный депутат Александр Копыленко находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Camry, которым управлял 36-летний житель Ужгорода. Другие участники ДТП – это Toyota RAV4, за рулем которого находился 42-летний житель Львовщины, и Kia Sportage под управлением 23-летней жительницы Волынской области.

На момент аварии в Kia Sportage находились двое детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет. Обоих малолетних госпитализировали. Также в больницу доставили и 62-летнего Копиленко.

Во фракции "Слуга народа" пообещали предоставить детали произошедшего вскоре. Также пока нет точной информации, насколько тяжелые травмы у пострадавших.

Напомним, что Александр Копыленко получил мандат нардепа в 2019 году. Он прошел в Верховную Раду как 135 номер от партии "Слуга народа" и беспартийный.

Нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП с участием трех авто / Фото Нацполиция Львовщины

ДТП с участием должностных лиц: что известно