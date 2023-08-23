"Слуга народа" Копыленко попал в ДТП с участием трех авто: нардепа госпитализировали
Источник:"Украинская правда"
Авария произошла на трассе Киев – Чоп. Кроме нардепа Александра Копыленко, пострадали также двое малолетних детей.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа во второй половине дня во Львовской области. По предварительным данным, три автомобиля столкнулись на трассе Киев – Чоп.
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Депутат находился на пассажирском сиденье
Полиция еще изучает обстоятельства происшествия. Пока известно, что народный депутат Александр Копыленко находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Camry, которым управлял 36-летний житель Ужгорода. Другие участники ДТП – это Toyota RAV4, за рулем которого находился 42-летний житель Львовщины, и Kia Sportage под управлением 23-летней жительницы Волынской области.
На момент аварии в Kia Sportage находились двое детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет. Обоих малолетних госпитализировали. Также в больницу доставили и 62-летнего Копиленко.
Во фракции "Слуга народа" пообещали предоставить детали произошедшего вскоре. Также пока нет точной информации, насколько тяжелые травмы у пострадавших.
Напомним, что Александр Копыленко получил мандат нардепа в 2019 году. Он прошел в Верховную Раду как 135 номер от партии "Слуга народа" и беспартийный.
Нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП с участием трех авто / Фото Нацполиция Львовщины
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