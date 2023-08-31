Россия вывела в Черное море корабль "Буян-М": какая угроза атаки "Калибрамы"

Российские захватчики вечером 30 августа вывели в Черное море ракетоноситель "Буян-М". Этот корабль может переносить на себе ракеты типа "Калибр".

В Силах обороны Юга Украины отметили, что уровень угрозы остается стабильно высоким. Поэтому призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Какую опасность представляет корабль "Буян-М"

В Силах обороны Юга отметили, что надводный ракетоноситель "Буян-М" российская армия вывела на боевое дежурство в акваторию Черного моря. Несмотря на его небольшой размер, он представляет угрозу для нашего государства.

Малый ракетный корабль проекта "Буян-М" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр",

– говорится в сообщении.

В то же время представители Сил обороны Юга отметили, что активность вражеской авиации не зафиксирована.

Кроме этого, никакой информации о пусках ударных беспилотников сейчас не поступало.

Напоследок военные подчеркнули, что стоит прислушаться к сиренам, предупреждающим о тревоге. Ведь сбежав себя, наши граждане могут сохранить и всю страну.

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