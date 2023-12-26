Не только "Новочеркасск": какой еще корабль россиян ушел под воду в Феодосии – спутниковые снимки

Российский флот во временно оккупированном Крыму был снова под ударом. Кроме погружения под воду большого десантного корабля, впоследствии стало известно о другом пострадавшем судне.

Во вторник утром, 26 декабря, в Воздушных силах подтвердили поражение корабля "Новочеркасск" Черноморского флота России в районе Феодосии. В то же время, СМИ публикуют спутниковые снимки, на которых видны повреждения "УТС-150".

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Поражение флота России в Крыму

Отметим, что "УТС-150" – учебно-тренировочный корабль оккупантов. Он базировался в этом порту Крыма, по меньшей мере, с 2007 года. Поражение судна подтверждают кадры, зафиксированные спутником сервиса Planet Labs.

Корабль россиян "УТС-150" был поражен / Снимки опубликованы изданием "Радио Свобода"

В то же время на фотографиях можно увидеть и убедиться, что в результате удара корабль "Новочеркасск" частично ушел под воду. Это судно было способное перевозить военную технику, в том числе даже танки.

Создавали БДК в Польше, Россия взяла его на вооружение еще в далеком 1987 году. В 1998 году "Новочеркасск" был введен в состав сил 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота России.

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После этой атаки и успешного поражения российского флота командующего Воздушными силами Украины оккупанты "объявили в розыск". Очевидно, это лишь подтверждает эффективность его работы.

"А флота на России становится все меньше. На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск" , – отмечал Олещук.

В то же время военные эксперты делятся мнениями относительно того, с помощью какого оружия Украина могла нанести удар по Феодосийскому порту. Не включено, что это были либо ракеты Storm Shadow, либо Scalp, переданные нам Западом.

Кроме того, российские СМИ пишут, что на борту БДК "Новочеркасск" было 98 моряков, среди них по меньшей мере два офицера: Иван Ивашев и командир корабля Николай Степаненко. В России хоть и признала этот удар, однако поспешили заверить, что якобы "никто не пострадал".