Не только "Новочеркасск": какой еще корабль россиян ушел под воду в Феодосии – спутниковые снимки
Российский флот во временно оккупированном Крыму был снова под ударом. Кроме погружения под воду большого десантного корабля, впоследствии стало известно о другом пострадавшем судне.
Во вторник утром, 26 декабря, в Воздушных силах подтвердили поражение корабля "Новочеркасск" Черноморского флота России в районе Феодосии. В то же время, СМИ публикуют спутниковые снимки, на которых видны повреждения "УТС-150".
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Поражение флота России в Крыму
Отметим, что "УТС-150" – учебно-тренировочный корабль оккупантов. Он базировался в этом порту Крыма, по меньшей мере, с 2007 года. Поражение судна подтверждают кадры, зафиксированные спутником сервиса Planet Labs.
Корабль россиян "УТС-150" был поражен / Снимки опубликованы изданием "Радио Свобода"
В то же время на фотографиях можно увидеть и убедиться, что в результате удара корабль "Новочеркасск" частично ушел под воду. Это судно было способное перевозить военную технику, в том числе даже танки.
Создавали БДК в Польше, Россия взяла его на вооружение еще в далеком 1987 году. В 1998 году "Новочеркасск" был введен в состав сил 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота России.Обратите внимание! По информации из открытых источников, по состоянию на 2022 год большой десантный корабль "Новочеркасск" входил в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота.
Больше об атаке на БДК
- После этой атаки и успешного поражения российского флота командующего Воздушными силами Украины оккупанты "объявили в розыск". Очевидно, это лишь подтверждает эффективность его работы.
- "А флота на России становится все меньше. На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск" , – отмечал Олещук.
- В то же время военные эксперты делятся мнениями относительно того, с помощью какого оружия Украина могла нанести удар по Феодосийскому порту. Не включено, что это были либо ракеты Storm Shadow, либо Scalp, переданные нам Западом.
- Кроме того, российские СМИ пишут, что на борту БДК "Новочеркасск" было 98 моряков, среди них по меньшей мере два офицера: Иван Ивашев и командир корабля Николай Степаненко. В России хоть и признала этот удар, однако поспешили заверить, что якобы "никто не пострадал".