Российский корабль в Балтийском море выстрелил по военному вертолету Германии, – СМИ

В Балтийском море произошел инцидент между российским кораблем и вертолетом Воздушных сил Германии. Так, судно страны-агрессора открыло огонь сигнальными боеприпасами в сторону вертолета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Российский корабль обстрелял немецкий вертолет

В Балтийском регионе обостряется ситуация между Россией и странами НАТО. Так, вертолет немецких военно-воздушных сил выполнял задачи в районе Балтики, однако по борту открыли огонь.

Как сообщают в СМИ, экипаж российского корабля начал стрелять по вертолету сигнальными боеприпасами. Дополнительные обстоятельства инцидента остаются неизвестными.

Вероятно, немецкий вертолет проводил патрулирование или разведку над акваторией Балтийского моря. Инцидент также подтвердила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок коротко на встрече НАТО в Брюсселе, однако никаких деталей она не сообщала.

Бербок также добавила, что использование сигнальных боеприпасов является распространенным явлением в чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем, министр отметила, что Балтийским морем ходят корабли, которые участвуют в обходе санкций из-за российской захватнической войны против Украины.

Кроме того, руководительница немецкого МИД подчеркнула, что будет усилен мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. Бербок утверждает, что также будет расширена защита критической инфраструктуры с помощью патрулей. Причиной этого стало увеличение количества гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

Напомним, что в ноябре в Балтийском море были повреждены два кабеля связи – между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Сейчас продолжается расследование, однако правоохранители предполагают, что кабели могли повредить намеренно с помощью якоря, который протянули по дну.