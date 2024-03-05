"Будет громко в Одессе, будет громко и в Крыму", – Братчук об уничтожении "Сергея Котова"

Бойцы ГУР МО совместно с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Минцифры провели блестящую операцию. Украине удалось уничтожить российский патрульный корабль "Сергей Котов".

Судно отправилось на дно возле берегов Керчи, что во временно оккупированном Крыму. Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук прокомментировал 24 Каналу уничтожение "Сергей Котова", указав на интересные факты.

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Карма в действии

Важно отметить, что "Сергей Котов" один из самых "свежих" кораблей в Черноморском флоте России. 29 января 2021 года его спустили на воду в Керчи.

Вспомню о карме, потому что было запрограммировано. В одном из эфиров, мы говорили: "Будет в Одессе громко, то будет громко и в Крыму",

– отметил Сергей Братчук.

После того как 14 февраля Украина уничтожила БДК "Цезарь Куников", в Украинской добровольческой армии Юг шутили, что экипажи Черноморского флота побежали в Википедию посмотреть в честь кого назван их корабль, а особенно, где он был поражен и когда ушел из жизни тот или иной российский "герой".

"Собственно догадайтесь, а где в 1999 году умер Сергей Котов, в честь которого назван этот корабль? Город Феодосия. Карма она такая. А об этом может больше рассказать историк Павел Васильевич", – подчеркнул Братчук.

Сергей Котов Российский моряк. Проживал в Феодосии, работал старшим инженером отдела главного конструктора в филиале Феодосии "Новатор", участвуя в испытаниях ракетных комплексов. Был награжден званием "Почетный гражданин Феодосии". Умер 16 октября 1999 года и похоронен на Новом городском кладбище Феодосии.

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