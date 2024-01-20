Таких событий много, – ГУР впервые прокомментировало затопление в Севастополе корабля типа "Тарантул"

Украинская разведка впервые прокомментировала затопление корабля типа "Тарантул" в Севастопольской бухте. Он пошел ко дну еще в конце 2023 года.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что таких событий, о которых мы сможем узнать только впоследствии – большинство. Перед этим глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в этом году в Крыму будет больше наземных операций, пишет 24 Канал.

Смотрите также Таких проблем будет становиться еще больше, – Братчук о блэкауте в Крыму

Что рассказала разведка о затоплении в Крыму корабля типа "Тарантул"

Если мы говорим о чисто технических проблемах врага, то он (враг – 24 Канал) старается их тщательно скрывать. И в контексте отчета для собственного командования объективное положение дел часто не доносится. И конечно же, скрывается от общества ну и понятно – от украинских спецслужб,

– заявил Юсов.

Однако представитель разведки пояснил, что есть много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмероприятий, которые не освещают из соображений безопасности. И, в частности, потому, что инструменты и планы спецмероприятий находятся в процессе реализации.

"Обнародование какой-то информации сейчас – не является целесообразным", – заявил Андрей Юсов.

Что известно о затоплении корабля типа "Тарантул"