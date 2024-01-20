Таких событий много, – ГУР впервые прокомментировало затопление в Севастополе корабля типа "Тарантул"

20 января 2024, 15:15
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Украинская разведка впервые прокомментировала затопление корабля типа "Тарантул" в Севастопольской бухте. Он пошел ко дну еще в конце 2023 года.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что таких событий, о которых мы сможем узнать только впоследствии – большинство. Перед этим глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в этом году в Крыму будет больше наземных операций, пишет 24 Канал.

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Что рассказала разведка о затоплении в Крыму корабля типа "Тарантул"

Если мы говорим о чисто технических проблемах врага, то он (враг – 24 Канал) старается их тщательно скрывать. И в контексте отчета для собственного командования объективное положение дел часто не доносится. И конечно же, скрывается от общества ну и понятно – от украинских спецслужб,
– заявил Юсов. 

Однако представитель разведки пояснил, что есть много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмероприятий, которые не освещают из соображений безопасности. И, в частности, потому, что инструменты и планы спецмероприятий находятся в процессе реализации.

"Обнародование какой-то информации сейчас – не является целесообразным", – заявил Андрей Юсов.

Что известно о затоплении корабля типа "Тарантул"

  • Партизаны "Атеш" сообщили 18 января, что во временно оккупированном Севастополе затонул сторожевой корабль типа "Тарантул". Они уточнили, что вражескую цель поразили морскими дронами несколько недель назад.
  • Судно пошло вслед за "Москвой" на пристани Графской бухты по координатам 44.615763, 33.587110. Партизаны также узнали, что этот корабль в 2014 году Россия украла и начала использовать в боевых целях.
  • 19 января международные расследователи InformNapalm показали спутниковые фото, подтверждающие, что корабль затонул в период с 29 по 30 декабря 2023 года. Стоит отметить, что 29 декабря в Севастополе было шумно.

Автор: Діана Квасневська