Россияне говорят, что "уничтожили" украинские корабли: в ВМС отреагировали на ложь врага

Российские пропагандисты активно распространяют ложь о якобы уничтожении украинских катеров и кораблей. В Военно-Морских Силах отреагировали на циничный обман оккупантов.

Военные отметили, что подобными заявлениями враг пытается оправдать свои удары по гражданским объектам, а также новых военных преступлений в отношении украинских граждан.

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ВМС объяснили ложь врага относительно "атак" кораблей Украины

В Военно-Морских Силах ВСУ объяснили, что, прикрываясь попыткой поразить корабли украинских военных, Россия в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины. Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется,

– отметили в ВМС.

Военные также заверили, что корабли и катера Военно-Морских Сил продолжают защищать Украину с морского направления.

Представители ВМС напоследок в очередной раз попросили не помогать врагу и не распространять российские фейки, а также доверять только официальным источникам.

Украина поразила суда оккупантов вблизи Крыма

Спецподразделение ГУР МО – Group 13 – 30 мая успешно обнаружило и поразило два скоростных транспортно-десантных катера типа КС-701 "Тунец" в Крыму. Катера, принадлежащие российским оккупантам, были поражены украинскими ударными морскими беспилотниками Magura V5.

Уже вечером того же дня украинская разведка сообщила обновленные данные о потерях противника в "Тунцах". По последней информации, спецназовцы Group 13 успешно уничтожили два вражеских катера типа "Тунец" КС-701 в Крыму. Кроме того, во время операции было подбито еще два однотипных судна.

Также в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в результате атаки существенные повреждения получили еще и два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки для россиян. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

OSINT-аналитики из телеграм-канала "КиберБорошно" также показали последствия поражения одного из паромов украинскими военными. На фото можно увидеть, что там внутри образовалась огромная дыра.