Помогали люди и военные России: в "Атеше" рассказали, как причастны к атакам на корабли в Крыму
Источник:"Атеш"
В результате атаки на временно оккупированный Крым были поражены: российское подводное судно "Ростов-на-Дону" и ВДК "Минск". К удару по ним причастны местные партизаны. Собственно, они рассказали, как собирают информацию о российских кораблях в районе полуострова.
Аналитики предполагают, что Украина ударила по этим суднам с помощью ракет Storm Shadow Однако, очевидно, эта операция не была бы возможно без участия неравнодушных украинцев, которые помогают наводить воздушные цели на "правильные объекты".
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Обычные люди помогли атаковать российские корабли
В партизанском движении "Атеш" утверждают, что именно их агенты и севастопольцы навели ракетный удар по флоту россиян в Севастополе. Отметим, что как раз в этом городе на ремонтном заводе базировались "Ростов-на-Дону" и десантник "Минск".
Более года наши агенты собирают разведывательную информацию, которую мы предоставляем Силам обороны Украины. Этой ночью все севастопольцы были свидетелями результатов нашей деятельности.
Кроме того, в организации констатировали, что на прошлой неделе вели активную деятельность по выявлению важных военных целей врага. К "наблюдению" были привлечены агенты среди:
- гражданского населения;
- военнослужащих Черноморского флота России;
- работников ремонтного завода
"Спасибо севастопольцам, которые ежедневно присылают данные, фотографии и координаты с ценной информацией. Разведка дает свои плоды и мы продолжим работать вместе с Силами обороны для уничтожения вражеских войск", – говорится в сообщении.
Агенты партизан помогли обнаружить вражеские корабли / Фото "Атеш"
Что такое "Атеш"Это военное партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Его основали украинцы совместно с крымскими татарами в сентябре 2022 года, чтобы противодействовать российским захватчикам. Партизаны организации неоднократно участвовали, скажем, в ликвидации оккупантов.
Источник: Википедия
Больше о поражении вражеских суден
- "Ростов-на-Дону" и "Минск" были на последнем этапе ремонта в Севастополе, когда их поразили украинские ракеты. Кремль активно использовал оба корабля в войне против нашего государства.
- Скажем, подводное судно могло запускать ракеты типа "Калибр", а десантный корабль входил в Балтийский флот России и способен был транспортировать бронетехнику, в том числе танки.
- В Главном управлении разведки подтвердили эту операцию. Кроме того, там отметили, что поражение подводного корабля – это не меньший "улов", чем ликвидация крейсера "Москва" весной 2022 года.