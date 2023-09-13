Помогали люди и военные России: в "Атеше" рассказали, как причастны к атакам на корабли в Крыму

В результате атаки на временно оккупированный Крым были поражены: российское подводное судно "Ростов-на-Дону" и ВДК "Минск". К удару по ним причастны местные партизаны. Собственно, они рассказали, как собирают информацию о российских кораблях в районе полуострова.

Аналитики предполагают, что Украина ударила по этим суднам с помощью ракет Storm Shadow Однако, очевидно, эта операция не была бы возможно без участия неравнодушных украинцев, которые помогают наводить воздушные цели на "правильные объекты".

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Обычные люди помогли атаковать российские корабли

В партизанском движении "Атеш" утверждают, что именно их агенты и севастопольцы навели ракетный удар по флоту россиян в Севастополе. Отметим, что как раз в этом городе на ремонтном заводе базировались "Ростов-на-Дону" и десантник "Минск".

Более года наши агенты собирают разведывательную информацию, которую мы предоставляем Силам обороны Украины. Этой ночью все севастопольцы были свидетелями результатов нашей деятельности.

Кроме того, в организации констатировали, что на прошлой неделе вели активную деятельность по выявлению важных военных целей врага. К "наблюдению" были привлечены агенты среди:

гражданского населения;

военнослужащих Черноморского флота России;

работников ремонтного завода

"Спасибо севастопольцам, которые ежедневно присылают данные, фотографии и координаты с ценной информацией. Разведка дает свои плоды и мы продолжим работать вместе с Силами обороны для уничтожения вражеских войск", – говорится в сообщении.

Агенты партизан помогли обнаружить вражеские корабли / Фото "Атеш"

Что такое "Атеш" Это военное партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Его основали украинцы совместно с крымскими татарами в сентябре 2022 года, чтобы противодействовать российским захватчикам. Партизаны организации неоднократно участвовали, скажем, в ликвидации оккупантов.

Источник: Википедия

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