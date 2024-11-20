В Черном море есть много российских ракетоносителей: могут запустить более 20 "Калибров"

Россия вывела в Черное море корабли, которые являются ракетоносителями "Калибров". Общий залп ракет достигает более 20 единиц, поэтому угроза их применения против Украины до сих пор существует.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Военно-морских сил. Кроме того, носители "Калибров" есть и в Средиземном море.

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Сколько ракетоносителей есть в Черном море

В утренней сводке ВМС сообщили, что по состоянию на 20 ноября в Черном море есть ракетоносители "Калибров". Так, в акватории есть 6 вражеских кораблей.

Общий залп "Калибров" может достигать 23 ракет. В то же время в Азовском море российские корабли отсутствуют.

По информации ВМС Украины, в Средиземном море также есть вражеские корабли. Там находится 3 ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров".



Ракетоносители "Калибров" в акватории морей / Инфографика ВМС

Стоит отметить, что Россия увеличила количество ракетоносителей накануне – 19 ноября. По состоянию на 18 ноября в Черном море было всего 2 ракетоносителя, а уже на следующий день их количество увеличилось втрое – до 6. Поэтому, второй день подряд в Черном море находятся 6 ракетоносителей.

Кроме того, посольство США в Киеве предупредили, что Россия может нанести мощный удар по Украине 20 ноября 2024 года. Кроме этого, Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и в случае опасности – сразу идти в укрытие.

К слову, враг атаковал Украину "Калибрами" во время массированной атаки 17 ноября. Точное количество запущенных ракет неизвестно, ведь в отчете Воздушные силы указали общее количество запущенных крылатых ракет (типа Х-101 и "Калибр"). До этого дня враг не атаковал массированно этим типом ракет.

Были лишь единичные пуски, а перед массированной атакой 17 ноября враг последний раз запускал "Калибры" 4 сентября и 8 июля.