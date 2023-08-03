Пропагандиста Корчевникова расплющило из-за трезубца на "Родине-матери"

Российский актер и пропагандист "плевался от злобы" от факта демонтажа советского герба из "Родины-матери". В частности, он нес ахинею об "изнасиловании русской женщины"

Российский пропагандист очень любит Советский Союз и до сих пор вынашивает его наследство. Именно поэтому он в истерике от декоммунизации украинского памятника.

Смотрите также В Киеве готовятся установить трезубец на щите "Батькивщины-матери": в сеть попало видео

Истерика русского пропагандиста

Российский имперец Борис Корчевников издал целый истерический монолог по поводу декоммунизации "Родины-матери". В частности, назвал снятие герба СССР с памятника "изнасилованием российской женщины". Впоследствии он начал нести бред об ее "освобождении российским солдатом", которого он назвал "сыном" и о "мести".

Она говорит: "Приди, русский солдат, приди, мой сын, и защити меня!",

– выкрикивал Корчевников.

Он начал сравнивать герб Украины и символ СССР. Пропагандист утверждал, что памятник разбирают и вообще, что она "как будто сдается". Корчевников активно пытался "сыграть роль памятника" и якобы за его словами кричал об "освобождении". В моменты истерики Корчевников даже иллюстрировал руками герб Украины.

Корчевников иллюстрирует герб Украины / пропагандистские СМИ

Пропагандист Корчевников начал истерику из-за киевской "Родины-Мать": смотрите видео

Декоммунизация "Родины-матери"