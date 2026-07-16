Корецкий официально принес присягу и вступил в должность премьер-министра Украины

Сергей Корецкий после назначения Верховной Радой официально принес присягу. Таким образом, политик вступил в должность премьер-министра Украины.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады 16 июля.

Что сказал в присяге Сергей Корецкий?

После назначения нового состава Кабинета Министров Сергей Корецкий вышел на трибуну, чтобы принести присягу члена правительства. Нового главу Кабмина народные депутаты встретили аплодисментами.

Я, Корецкий Сергей Федорович, осознавая высокую ответственность члена Кабинета Министров Украины, торжественно присягаю на верность украинскому народу. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии украинского народа, устойчивом демократическом развитии общества,

– сказал в присяге Корецкий.

После этого новый премьер подписал соответствующий документ.

Сергей Корецкий принес присягу на верность народу Украины: смотрите видео

Напомним, что 16 июля Верховная Рада утвердила почти полный состав нового Кабинета Министров. На данный момент вакантными остаются должности министров обороны и иностранных дел.

До этого в Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава правительства. По сути, народные депутаты проголосовали за соответствующий состав без изменений.