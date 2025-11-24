Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор и политолог Тарас Березовец объяснил 24 Каналу, что хотя полностью исключить возможность привлечения граждан Северной Кореи нельзя, по состоянию на сейчас никаких подтверждений этого факта нет.
Есть ли северокорейские войска на оккупированных территориях Украины?
Недавно разведка Южной Кореи сообщала о возможном прибытии еще 5 000 северокорейских военных в Россию якобы как строителей.
Однако ГУР несколько недель назад четко подтвердило отсутствие северокорейских военных на оккупированных территориях Украины и их неучастие в боевых действиях на территории России.
Важно понимать, что война – это всегда искусство обмана, а россияне постоянно проводят информационно-психологические операции,
– пояснил Березовец.
Недавно была раскрыта очередная операция ботофермы "Матрешка", которая массово распространяла фейки о том, что Владимир Зеленский якобы отдал приказ бомбить украинские школы и больницы, а украинские чиновники массово бегут в Россию из-за коррупционных скандалов.
"Подобных фейков появляется очень много, поэтому важно доверять только проверенным украинским источникам", – отметил Березовец.
Что еще известно о российских информационных атаках?
- Госсекретарь Минобороны Словакии Игорь Мелихер заявил, что Украина якобы должна оставаться в орбите российского влияния, чтобы Словакия могла получать дешевую энергию.
В посольстве Украины в Словакии резко отреагировали на такие высказывания, назвав их неуважением и повторением российских пропагандистских тезисов.
- Российские чиновники и государственные СМИ выстраивают риторику отказа от американского мирного плана, продвигая тезис о необходимости полной военной победы. Москва исключает любые территориальные компромиссы и не готова идти на уступки.
- Владимир Путин заявил, что российская армия якобы захватила Купянск, однако командир подразделения "Ахиллес" Юрий Федоренко опроверг это, назвав утверждение вымышленным. По его словам, такие фейки преследуют несколько целей, среди которых – давление на общественное мнение и попытка повлиять на президента США.