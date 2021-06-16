Мандат на стол, – Корниенко сказал, что делать несогласным с руководством "Голоса"

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает всем несогласным с руководством "Голоса" сложить мандаты. Более того, он посоветовал создать им новую политическую партию.

Об этом первый заместитель главы фракции заявил на брифинге. Он отметил, что нужно выполнять закон Украины.

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Кориненко считает, если говоришь, что выходишь откуда, то нужно выходить.

"А то это как на вечеринке: все уже думают, что ты ушел, а ты ходишь 2 часа. Если люди говорят, что выходят, тогда, пожалуйста, мандат на стол, заявление – зал", – сказал он.

По крайней мере "Слуга народа" точно поддержит голосование за сложение мандатов представителями новой группы "Справедливость". По мнению Корниенко, этим 10 депутатам следует создать новую партию.

Что известно о расколе "Голоса": коротко

Десяток нардепов от "Голоса" объявили, что создают отдельное объединение "Справедливость". Они объяснили, что к таким действиям их побудило поведение руководства.

В частности, эти депутаты требуют исключения из рядов партии ее руководительницы Киры Рудик. Мол, она систематически прогуливает заседания Рады – говорится о 60%.

В то же время парламентарии выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняк. Все потому, что в течение 3 месяцев он не созывает заседание фракции по требованию большинства депутатов.

. В то же время во фракции "Европейская солидарность" выразили огорчение расколом в "Голосе".