Новости о коронавирусе 12 мая: в Киеве заболел младенец, пожар в больнице в России
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 мая. В Киеве 3-месячный ребенок инфицирован коронавирусом. В Санкт-Петербурге горела больница с больными COVID-19. В правительстве Украины рассказали, какие отрасли больше всего пострадали от карантина. Европу ждет вторая волна коронавирусной болезни.
Новости про коронавирус в Украине 12 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 16 023 случая COVID-19 (из них 522 за последние сутки). 425 человек умерли от коронавируса. 3 373 пациента выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.
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- В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 45 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 55 уже выздоровели. За последние сутки в ВСУ зафиксировали 5 новых случаев COVID-19.
- Оккупационная власть отчитывается о 328 случаях COVID-19 в Крыму, из них – 126 в Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных – значительно больше.
- 145 украинцев лечатся от коронавируса в 11 странах по всему миру. 64 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область — 580 (309 выздоровели);
- Волынская область — 496 (119 выздоровели);
- Днепропетровская область — 748 (75 выздоровели);
- Донецкая область — 100 (20 выздоровели);
- Житомирская область — 525 (54 выздоровели);
- Закарпатская область — 748 (101 выздоровели);
- Запорожская область — 331 (125 выздоровели);
- Ивано-Франковская область — 1133 (294 выздоровели);
- город Киев — 1930 (138 выздоровели);
- Киевская область — 1023 (173 выздоровели);
- Кировоградская область — 425 (243 выздоровели);
- Луганская область — 42 (14 выздоровели);
- Львовская область — 825 (158 выздоровели);
- Николаевская область — 225 (49 выздоровели);
- Одесская область — 653 (39 выздоровели);
- Полтавская область — 248 (112 выздоровели);
- Ровненская область — 1028 (149 выздоровели);
- Сумская область — 157 (74 выздоровели);
- Тернопольская область — 1021 (362 выздоровели);
- Харьковская область — 623 (80 выздоровели);
- Херсонская область — 162 (80 выздоровели);
- Хмельницкая область — 182 (53 выздоровели);
- Черкасская область — 343 (147 выздоровели);
- Черновицкая область — 2 396 (390 выздоровели);
- Черниговская область — 79 (15 выздоровели).
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Во время строгого карантина в Украине пострадали шесть отраслей экономики. В то же время подавляющее большинство предприятий, которые составляют 80% экономики, работали. Как сообщили в правительстве, больше всего убытков понесли: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами.
- В столице с 12 мая значительно ослабили карантин в рамках первого этапа выхода из него. Немало объектов распахнули свои двери для покупателей и клиентов в Киеве:
– непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров;
– парикмахерские и салоны красоты;
– летние террасы кафе и ресторанов;
– парки, скверы и музеи под открытым небом;
– МАФы;
– ателье, заведения бытовых услуг;
– адвокатские и нотариальные бюро;
– автокинотеатры.
- Во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям тоже разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Магазины одежды и обуви будут закрыты по меньшей мере до 15 мая.
- Тем временем, во Львове из-за нарушения карантина уже хотят закрыть паб "Золотой колос". Фото, где накануне вечером под заведением собралась толпа посетителей, возмутило пользователей сети.
- До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Начало ожидается в июле 2020 года. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Вторая волна COVID-19 может возникнуть в этом году осенью.
- В Киеве коронавирусом заболел 3-месячный ребенок. В целом за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 59 киевлян.
- Два клуба Второй лиги Украины, тернопольская "Нива" и "Кристалл" Херсон, сообщили ПФЛ, что отказываются от дальнейших выступлений в текущем сезоне чемпионата. Отметим, что около 80% клубов Второй лиги не смогут обеспечить выполнение медицинского протокола, необходимого для возобновления полноценных тренировок и матчей. Из-за этого есть высокая вероятность, что турнир не будет доигран.
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Новости про коронавирус в мире за 12 мая
Главное о коронавирусе в мире
В мире подтверждены 4 268 496 случаев COVID-19. 287 463 человека умерли от коронавируса, 1 533 701 больной выздоровел.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 385 834;
- Испания – 268 143;
- Россия – 232 243;
- Великобритания – 223 060;
- Италия – 219 814.
Последние новости о коронавирусе в мире
- Европу ожидает вторая волна пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности. Поэтому, еженедельно министры здравоохранения стран Евросоюза общаются в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией.
- В Испании в течение последних суток несколько возросло количество летальных случаев от коронавируса, однако число смертей не превышает показатель в 200 человек четвертый день подряд.
- Несмотря на положительную динамику в борьбе с недугом, правительство Испании ввело обязательный 14-дневный карантин для всех тех, кто приезжает из-за границы. Любое лицо из другой страны после приезда в Испанию должно оставаться у себя дома или в отеле две недели.
- Россия утром вышла на второе место в мире по количеству больных коронавирусом. Только за последние сутки в стране обнаружили 10 899 новых случаев. Днем Россию по количеству инфицированных обогнала Испания.
- Печально закончилось лечение COVID-19 для больных в Санкт-Петербурге. В больнице Святого Георгия вспыхнул пожар. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, которые, по данным СМИ, лечились от коронавируса. Трагедия произошла утром 12 мая.
- Германия вступает в новую фазу пандемии коронавируса, но с менее жесткими ограничениями в стране. Канцлер Ангела Меркель призвала граждан соблюдать основные требования: держать дистанцию и прикрывать рот и нос.
- Елизавета II не планирует покидать стены Виндзорского замка вплоть до осени 2020 года. Она тщательно придерживается советов медиков, учитывая то, что находится в группе риска инфицирования коронавирусом. Однако во время карантина королева продолжает исполнять монаршие обязанности.
- В Банке Франции подсчитали, что из-за карантинных ограничений экономика страны потеряет больше 6% ВВП. Только в апреле экономическая активность во Франции упала на 27%.
- Илон Маск готов даже к аресту, однако открывает свой завод. Компания Tesla решила возобновить работу своего главного завода, который находится в городе Фримонт (штат Калифорния, США). Открытие противоречит запрету местных властей по борьбе с коронавирусом.
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Тесты на COVID-19 могут ошибаться. Тесты на коронавирус и антитела действительно могут не показывать наличие вируса в организме. Причем, на разных стадиях заболевания, а не только в течение первых трех дней после заражения, как считалось ранее. К таким выводам пришли в Школе системной биологии GMU в США.
- Над вакциной от COVID-19 работают Оксфордские ученые. Однако сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уверен, что вакцину сейчас могут изобрести.
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