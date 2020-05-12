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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Новости о коронавирусе 12 мая: в Киеве заболел младенец, пожар в больнице в России

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Коронавирус Украины, мир 12 мая 2020 - статистика, новости за сутки
Новости о коронавирусе в Украине и мире 12 мая / unsplash.com

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 мая. В Киеве 3-месячный ребенок инфицирован коронавирусом. В Санкт-Петербурге горела больница с больными COVID-19. В правительстве Украины рассказали, какие отрасли больше всего пострадали от карантина. Европу ждет вторая волна коронавирусной болезни.

Новости про коронавирус в Украине 12 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 16 023 случая COVID-19 (из них 522 за последние сутки). 425 человек умерли от коронавируса. 3 373 пациента выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.

Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

  • В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 45 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 55 уже выздоровели. За последние сутки в ВСУ зафиксировали 5 новых случаев COVID-19.
  • Оккупационная власть отчитывается о 328 случаях COVID-19 в Крыму, из них – 126 в Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных – значительно больше.
  • 145 украинцев лечатся от коронавируса в 11 странах по всему миру. 64 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.

География распространения коронавируса в Украине:

  • Винницкая область — 580 (309 выздоровели);
  • Волынская область — 496 (119 выздоровели);
  • Днепропетровская область — 748 (75 выздоровели);
  • Донецкая область — 100 (20 выздоровели);
  • Житомирская область — 525 (54 выздоровели);
  • Закарпатская область — 748 (101 выздоровели);
  • Запорожская область — 331 (125 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область — 1133 (294 выздоровели);
  • город Киев — 1930 (138 выздоровели);
  • Киевская область — 1023 (173 выздоровели);
  • Кировоградская область — 425 (243 выздоровели);
  • Луганская область — 42 (14 выздоровели);
  • Львовская область — 825 (158 выздоровели);
  • Николаевская область — 225 (49 выздоровели);
  • Одесская область — 653 (39 выздоровели);
  • Полтавская область — 248 (112 выздоровели);
  • Ровненская область — 1028 (149 выздоровели);
  • Сумская область — 157 (74 выздоровели);
  • Тернопольская область — 1021 (362 выздоровели);
  • Харьковская область — 623 (80 выздоровели);
  • Херсонская область — 162 (80 выздоровели);
  • Хмельницкая область — 182 (53 выздоровели);
  • Черкасская область — 343 (147 выздоровели);
  • Черновицкая область — 2 396 (390 выздоровели);
  • Черниговская область — 79 (15 выздоровели).

Главные новости о коронавирусе в Украине

  • Во время строгого карантина в Украине пострадали шесть отраслей экономики. В то же время подавляющее большинство предприятий, которые составляют 80% экономики, работали. Как сообщили в правительстве, больше всего убытков понесли: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами.
  • В столице с 12 мая значительно ослабили карантин в рамках первого этапа выхода из него. Немало объектов распахнули свои двери для покупателей и клиентов в Киеве:
    – непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров;
    – парикмахерские и салоны красоты;
    – летние террасы кафе и ресторанов;
    – парки, скверы и музеи под открытым небом;
    – МАФы;
    – ателье, заведения бытовых услуг;
    – адвокатские и нотариальные бюро;
    ​– автокинотеатры.
  • Во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям тоже разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Магазины одежды и обуви будут закрыты по меньшей мере до 15 мая.
  • Тем временем, во Львове из-за нарушения карантина уже хотят закрыть паб "Золотой колос". Фото, где накануне вечером под заведением собралась толпа посетителей, возмутило пользователей сети.
  • До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Начало ожидается в июле 2020 года. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Вторая волна COVID-19 может возникнуть в этом году осенью.
  • В Киеве коронавирусом заболел 3-месячный ребенок. В целом за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 59 киевлян.
  • Два клуба Второй лиги Украины, тернопольская "Нива" и "Кристалл" Херсон, сообщили ПФЛ, что отказываются от дальнейших выступлений в текущем сезоне чемпионата. Отметим, что около 80% клубов Второй лиги не смогут обеспечить выполнение медицинского протокола, необходимого для возобновления полноценных тренировок и матчей. Из-за этого есть высокая вероятность, что турнир не будет доигран.

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Новости про коронавирус в мире за 12 мая

Главное о коронавирусе в мире

В мире подтверждены 4 268 496 случаев COVID-19. 287 463 человека умерли от коронавируса, 1 533 701 больной выздоровел.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

  • США – 1 385 834;
  • Испания – 268 143;
  • Россия – 232 243;
  • Великобритания – 223 060;
  • Италия – 219 814.

Последние новости о коронавирусе в мире

  • Европу ожидает вторая волна пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности. Поэтому, еженедельно министры здравоохранения стран Евросоюза общаются в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией.
  • В Испании в течение последних суток несколько возросло количество летальных случаев от коронавируса, однако число смертей не превышает показатель в 200 человек четвертый день подряд.
  • Несмотря на положительную динамику в борьбе с недугом, правительство Испании ввело обязательный 14-дневный карантин для всех тех, кто приезжает из-за границы. Любое лицо из другой страны после приезда в Испанию должно оставаться у себя дома или в отеле две недели.
  • ​Россия утром вышла на второе место в мире по количеству больных коронавирусом. Только за последние сутки в стране обнаружили 10 899 новых случаев. Днем Россию по количеству инфицированных обогнала Испания.
  • Печально закончилось лечение COVID-19 для больных в Санкт-Петербурге. В больнице Святого Георгия вспыхнул пожар. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, которые, по данным СМИ, лечились от коронавируса. Трагедия произошла утром 12 мая.
  • Германия вступает в новую фазу пандемии коронавируса, но с менее жесткими ограничениями в стране. Канцлер Ангела Меркель призвала граждан соблюдать основные требования: держать дистанцию и прикрывать рот и нос.
  • Елизавета II не планирует покидать стены Виндзорского замка вплоть до осени 2020 года. Она тщательно придерживается советов медиков, учитывая то, что находится в группе риска инфицирования коронавирусом. Однако во время карантина королева продолжает исполнять монаршие обязанности.
  • В Банке Франции подсчитали, что из-за карантинных ограничений экономика страны потеряет больше 6% ВВП. Только в апреле экономическая активность во Франции упала на 27%.
  • Илон Маск готов даже к аресту, однако открывает свой завод. Компания Tesla решила возобновить работу своего главного завода, который находится в городе Фримонт (штат Калифорния, США). Открытие противоречит запрету местных властей по борьбе с коронавирусом.

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Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье
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