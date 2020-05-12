Новости о коронавирусе 12 мая: в Киеве заболел младенец, пожар в больнице в России

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 мая. В Киеве 3-месячный ребенок инфицирован коронавирусом. В Санкт-Петербурге горела больница с больными COVID-19. В правительстве Украины рассказали, какие отрасли больше всего пострадали от карантина. Европу ждет вторая волна коронавирусной болезни.