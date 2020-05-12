Новини про коронавірус 12 травня: у Києві захворіло немовля, пожежа у лікарні в Росії
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 травня. У Києві 3-місячна дитина інфікувалась коронавірусом. У Санкт-Петербурзі горіла лікарня з хворими на COVID-19. В уряді України розповіли, які галузі найбільше постраждали від карантину. На Європу чекає друга хвиля коронавірусної хвороби.
Новини про коронавірус в Україні 12 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 16 023 випадки COVID-19 (з них 522 за останню добу). 425 людей померли від коронавірусу. 3 373 пацієнти одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.
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- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 45 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 55 вже одужали. За останню добу у ЗСУ зафіксували 5 нових випадків COVID-19.
- Окупаційна влада звітує про 328 випадків COVID-19 в Криму, з них – 126 у Севастополі. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих – значно більша.
- У світі лікуються від коронавірусу 145 українців у 11 країнах. 64 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей уже померли.
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 580 (309 одужали);
- Волинська область — 496 (119 одужали);
- Дніпропетровська область — 748 (75 одужали);
- Донецька область — 100 (20 одужали);
- Житомирська область — 525 (54 одужали);
- Закарпатська область — 748 (101 одужали);
- Запорізька область — 331 (125 одужали);
- Івано-Франківська область — 1133 (294 одужали);
- місто Київ — 1930 (138 одужали);
- Київська область — 1023 (173 одужали);
- Кіровоградська область — 425 (243 одужали);
- Луганська область — 42 (14 одужали);
- Львівська область — 825 (158 одужали);
- Миколаївська область — 225 (49 одужали);
- Одеська область — 653 (39 одужали);
- Полтавська область — 248 (112 одужали);
- Рівненська область — 1028 (149 одужали);
- Сумська область — 157 (74 одужали);
- Тернопільська область — 1021 (362 одужали);
- Харківська область — 623 (80 одужали);
- Херсонська область — 162 (80 одужали);
- Хмельницька область — 182 (53 одужали);
- Черкаська область — 343 (147 одужали);
- Чернівецька область — 2 396 (390 одужали);
- Чернігівська область — 79 (15 одужали).
Головні новини про коронавірус в Україні
- Під час суворого карантину в Україні постраждали шість галузей економіки. Водночас переважна більшість підприємств, які складають 80% економіки, працювали. Як повідомили в уряді, найбільше збитків зазнали: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування і розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами.
- У столиці з 12 травня значно послабили карантин в рамках першого етапу виходу з нього. Чимало об'єктів відчинили свої двері для покупців і клієнтів у Києві:
– непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;
– перукарні та салони краси;
– літні тераси кафе і ресторанів;
– парки, сквери і музеї просто неба;
– МАФи;
– ательє, заклади побутових послуг;
– адвокатські та нотаріальні бюро;
– автокінотеатри.
- У Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій теж дозволила роботу перукарень, салонів краси, та приватних стоматологічних кабінетів. Магазини одягу і взуття будуть закритими щонайменше до 15 травня.
- Тим часом, у Львові через порушення карантину вже хочуть закрити паб "Золотий колос". Фото, де напередодні ввечері під закладом зібрався чималий натовп відвідувачів, обурило користувачів мережі.
- До другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. Початок очікується у липні 2020 року. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Друга хвиля COVID-19 може виникнути восени цього року.
- У Києві на коронавірус захворіла 3-місячна дитина. Загалом за минулу добу COVID-19 підтвердили у 59 киян.
- Два клуби Другої ліги України, тернопільська "Нива" та "Кристал" Херсон, повідомили ПФЛ, що відмовляються від подальших виступів в поточному сезоні чемпіонату. Зазначимо, що близько 80% клубів Другої ліги не зможуть забезпечити виконання медичного протоколу, необхідного для відновлення повноцінних тренувань і матчів. Через це висока ймовірність, що турнір не буде дограний.
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Новини про коронавірус у світі за 12 травня
Головне про коронавірус у світі
У світі підтверджено 4 268 496 випадків COVID-19. 287 463 людини померли від коронавірусу, 1 533 701 хворий одужав.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 385 834;
- Іспанія – 268 143;
- Росія – 232 243;
- Велика Британія – 223 060;
- Італія – 219 814.
Останні новини про коронавірус у світі
- Європу очікує друга хвиля пандемії коронавірусу. Про це йдеться у заяві представника Єврокомісії з питань охорони здоров'я та харчової безпеки. Тож, щотижня міністри охорони здоров'я країн Євросоюзу спілкуються в режимі відеоконференції та координують зусилля у боротьбі з пандемією.
- В Іспанії протягом останньої доби дещо зросла кількість летальних випадків від коронавірусу, однак число смертей не перевищує показник у 200 осіб четвертий день поспіль.
- Незважаючи на позитивну динаміку у боротьбі з недугою, уряд Іспанії ввів обов’язковий 14-денний карантин для усіх тих, хто приїжджає з-за кордону. Будь-яка особа з іншої країни після приїзду в Іспанію повинна залишатися у себе вдома або в готелі два тижні.
- Росія вранці вийшла на друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. Лише за останню добу в країні виявили 10 899 нових випадків. Вдень Росію за кількістю інфікованих обігнала Іспанія.
- Трагедією завершилось лікування COVID-19 для хворих у Санкт-Петербурзі. У лікарні Святого Георгія сталася пожежа. У результаті загинули щонайменше 5 людей, які, за даними ЗМІ, лікувалися від коронавірусу. Трагедія сталася вранці 12 травня.
- Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні. Канцлер Ангела Меркель закликала громадян дотримуватися основних вимог: тримати дистанцію та прикривати рот і ніс.
- Єлизавета ІІ не планує покидати стіни Віндзорського замку аж до осені 2020 року. Вона ретельно дотримується порад медиків, зважаючи на те, що перебуває у групі ризику інфікування коронавірусом. Проте під час карантину королева продовжує виконувати монарші обов'язки.
- У Банку Франції підрахували, що через карантинні обмеження економіка країни втратить понад 6% ВВП. Лише у квітні економічна активність у Франції впала на 27%.
- Ілон Маск готовий навіть до арешту, проте відкриває свій завод. Компанія Tesla вирішила відновити роботу свого головного заводу, що розміщений у місті Фримонт (штат Каліфорнія, США). Відкриття суперечить забороні місцевої влади щодо боротьби з коронавірусом.
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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Тести на COVID-19 можуть помилятись. Тести на коронавірус та антитіла дійсно можуть не показувати наявність вірусу в організмі. Причому, на різних стадіях захворювання, а не тільки протягом перших трьох днів після зараження, як вважалося раніше. До таких висновків дійшли у Школі системної біології GMU у США.
- Над вакциною від COVID-19 працюють Оксфордські вчені. Проте сам прем'єр- міністр Великої Британії Борис Джонсон не впевнений, що вакцину наразі можуть винайти.
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