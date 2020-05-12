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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Новини про коронавірус 12 травня: у Києві захворіло немовля, пожежа у лікарні в Росії

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Коронавірус Україна, світ 12 травня 2020 – статистика, новини за добу
Новини про коронавірус в Україні та світі 12 травня / unsplash.com

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 травня. У Києві 3-місячна дитина інфікувалась коронавірусом. У Санкт-Петербурзі горіла лікарня з хворими на COVID-19. В уряді України розповіли, які галузі найбільше постраждали від карантину. На Європу чекає друга хвиля коронавірусної хвороби.

Новини про коронавірус в Україні 12 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 16 023 випадки COVID-19 (з них 522 за останню добу). 425 людей померли від коронавірусу. 3 373 пацієнти одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

  • У Збройних силах України коронавірусом хворіють 45 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 55 вже одужали. За останню добу у ЗСУ зафіксували 5 нових випадків COVID-19.
  • Окупаційна влада звітує про 328 випадків COVID-19 в Криму, з них – 126 у Севастополі. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих – значно більша.
  • У світі лікуються від коронавірусу 145 українців у 11 країнах. 64 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей уже померли.

Географія поширення коронавірусу в Україні:

  • Вінницька область — 580 (309 одужали);
  • Волинська область — 496 (119 одужали);
  • Дніпропетровська область — 748 (75 одужали);
  • Донецька область — 100 (20 одужали);
  • Житомирська область — 525 (54 одужали);
  • Закарпатська область — 748 (101 одужали);
  • Запорізька область — 331 (125 одужали);
  • Івано-Франківська область — 1133 (294 одужали);
  • місто Київ — 1930 (138 одужали);
  • Київська область — 1023 (173 одужали);
  • Кіровоградська область — 425 (243 одужали);
  • Луганська область — 42 (14 одужали);
  • Львівська область — 825 (158 одужали);
  • Миколаївська область — 225 (49 одужали);
  • Одеська область — 653 (39 одужали);
  • Полтавська область — 248 (112 одужали);
  • Рівненська область — 1028 (149 одужали);
  • Сумська область — 157 (74 одужали);
  • Тернопільська область — 1021 (362 одужали);
  • Харківська область — 623 (80 одужали);
  • Херсонська область — 162 (80 одужали);
  • Хмельницька область — 182 (53 одужали);
  • Черкаська область — 343 (147 одужали);
  • Чернівецька область — 2 396 (390 одужали);
  • Чернігівська область — 79 (15 одужали).

Головні новини про коронавірус в Україні

  • Під час суворого карантину в Україні постраждали шість галузей економіки. Водночас переважна більшість підприємств, які складають 80% економіки, працювали. Як повідомили в уряді, найбільше збитків зазнали: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування і розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами.
  • У столиці з 12 травня значно послабили карантин в рамках першого етапу виходу з нього. Чимало об'єктів відчинили свої двері для покупців і клієнтів у Києві:
    – непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;
    – перукарні та салони краси;
    – літні тераси кафе і ресторанів;
    – парки, сквери і музеї просто неба;
    – МАФи;
    – ательє, заклади побутових послуг;
    – адвокатські та нотаріальні бюро;
    ​– автокінотеатри.
  • У Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій теж дозволила роботу перукарень, салонів краси, та приватних стоматологічних кабінетів. Магазини одягу і взуття будуть закритими щонайменше до 15 травня.
  • Тим часом, у Львові через порушення карантину вже хочуть закрити паб "Золотий колос". Фото, де напередодні ввечері під закладом зібрався чималий натовп відвідувачів, обурило користувачів мережі.
  • До другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. Початок очікується у липні 2020 року. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Друга хвиля COVID-19 може виникнути восени цього року.
  • У Києві на коронавірус захворіла 3-місячна дитина. Загалом за минулу добу COVID-19 підтвердили у 59 киян.
  • Два клуби Другої ліги України, тернопільська "Нива" та "Кристал" Херсон, повідомили ПФЛ, що відмовляються від подальших виступів в поточному сезоні чемпіонату. Зазначимо, що близько 80% клубів Другої ліги не зможуть забезпечити виконання медичного протоколу, необхідного для відновлення повноцінних тренувань і матчів. Через це висока ймовірність, що турнір не буде дограний.

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вихід з карантину

Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 12 травня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 4 268 496 випадків COVID-19. 287 463 людини померли від коронавірусу, 1 533 701 хворий одужав.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

  • США – 1 385 834;
  • Іспанія – 268 143;
  • Росія – 232 243;
  • Велика Британія – 223 060;
  • Італія – 219 814.

Останні новини про коронавірус у світі

  • Європу очікує друга хвиля пандемії коронавірусу. Про це йдеться у заяві представника Єврокомісії з питань охорони здоров'я та харчової безпеки. Тож, щотижня міністри охорони здоров'я країн Євросоюзу спілкуються в режимі відеоконференції та координують зусилля у боротьбі з пандемією.
  • В Іспанії протягом останньої доби дещо зросла кількість летальних випадків від коронавірусу, однак число смертей не перевищує показник у 200 осіб четвертий день поспіль.
  • Незважаючи на позитивну динаміку у боротьбі з недугою, уряд Іспанії ввів обов’язковий 14-денний карантин для усіх тих, хто приїжджає з-за кордону. Будь-яка особа з іншої країни після приїзду в Іспанію повинна залишатися у себе вдома або в готелі два тижні.
  • ​Росія вранці вийшла на друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. Лише за останню добу в країні виявили 10 899 нових випадків. Вдень Росію за кількістю інфікованих обігнала Іспанія.
  • Трагедією завершилось лікування COVID-19 для хворих у Санкт-Петербурзі. У лікарні Святого Георгія сталася пожежа. У результаті загинули щонайменше 5 людей, які, за даними ЗМІ, лікувалися від коронавірусу. Трагедія сталася вранці 12 травня.
  • Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні. Канцлер Ангела Меркель закликала громадян дотримуватися основних вимог: тримати дистанцію та прикривати рот і ніс.
  • Єлизавета ІІ не планує покидати стіни Віндзорського замку аж до осені 2020 року. Вона ретельно дотримується порад медиків, зважаючи на те, що перебуває у групі ризику інфікування коронавірусом. Проте під час карантину королева продовжує виконувати монарші обов'язки.
  • У Банку Франції підрахували, що через карантинні обмеження економіка країни втратить понад 6% ВВП. Лише у квітні економічна активність у Франції впала на 27%.
  • Ілон Маск готовий навіть до арешту, проте відкриває свій завод. Компанія Tesla вирішила відновити роботу свого головного заводу, що розміщений у місті Фримонт (штат Каліфорнія, США). Відкриття суперечить забороні місцевої влади щодо боротьби з коронавірусом.

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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

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симптоми коронавірусу
Які симптоми коронавірусу зустрічаються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я
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