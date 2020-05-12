Новини про коронавірус 12 травня: у Києві захворіло немовля, пожежа у лікарні в Росії

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 травня. У Києві 3-місячна дитина інфікувалась коронавірусом. У Санкт-Петербурзі горіла лікарня з хворими на COVID-19. В уряді України розповіли, які галузі найбільше постраждали від карантину. На Європу чекає друга хвиля коронавірусної хвороби.