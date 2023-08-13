Это только первые ласточки, – нардеп заинтриговал "чистками" после увольнения руководителей ТЦК

Заседание СНБО, на котором было принято решение об увольнении руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, станет толчком к "чисткам" среди должностных лиц в военных подразделениях. Жаль, что проверки начинают только сейчас, тогда как основания для этого были и раньше.

Об этом 24 Каналу сказал народный депутат Федор Вениславский. Он отметил, что у правоохранительных органов с первых дней войны есть многочисленные обращение относительно противоправных, откровенно преступных действий представителей военного командования.

Смотрите также Зеленский приказал уволить всех областных "военкомов"

"Однако только после того, как президент лично подчеркнул проблему и состоялось соответствующее заседание СНБО, все правоохранительные органы начали реагировать на коррупцию и злоупотребления в сфере мобилизации. Но почему это не проводилось в течение всего периода войны – большой вопрос", – сказал депутат.

Руководители ТЦК – ответственные

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки – это чисто военная организация. Руководители центров – военные офицеры, имеющие звание подполковников и полковников, фактически командуют военными подразделениями.

"Соответственно, с точки зрения всех военных уставов они несут персональную ответственность за любые противоправные действия в пределах подчиненных им подразделений. То есть территориальный центр – воинская часть, и отвечает за нее непосредственно командир", – отметил Вениславский.

Ревизии только начинаются

Ревизия кадрового состава, действий, бездействия или злоупотреблений руководителей и должностных лиц территориальных центров в ближайшее время станет предметом внимания правоохранительных органов.

"Я убежден, что это только первые ласточки. Руководители ТЦК не имели монополии на принятие тех решений, которые привели к угрозе национальной безопасности и надеюсь, что в ближайшее время мы увидим очищение комиссий от коррумпированных чиновников", – добавил политик.

Чиновники ТЦК – в зоне внимания правоохранителей: смотрите видео

Есть кем заменить

Сегодня в Украине есть боевые офицеры, командиры, которые получили ранения во время боевых действий и по состоянию здоровья не могут продолжать строевую военную службу. Они имеют профессиональную подготовку, чтобы командовать военным подразделением во время войны. Этот опыт они могли бы применить для руководства ТЦК, заменив коррумпированных руководителей.

Увольнение руководителей ТЦК: главное