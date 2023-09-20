"Относятся со всей серьезностью": в США оценили борьбу с коррупцией в Украине

В Государственном департаменте США прокомментировали слухи о возможной коррупции в Минобороны Украины. Как бы то ни было, госсекретарь Блинкен убежден, что наше государство засвидетельствовало решимость в борьбе с этой проблемой.

В среду, 20 сентября, Энтони Блинкен сделал соответствующее заявление, общаясь со СМИ. По его словам, доказательствами серьезного отношения к борьбе с украинской коррупцией являются решение президента Владимира Зеленского.

Смотрите также ATACMS под елку и консолидация союзников: каковы первые результаты визита Зеленского в США

Украина борется с коррупцией

Заметим, что главе внешнеполитического ведомства США задали достаточно провокационный вопрос относительно того, как американское правительство может убедить Конгресс выделить для нашего государства еще 24 миллиарда долларов.

Сам факт того, что президент Зеленский принял меры по борьбе с коррупцией, свидетельствует о том, что украинцы относятся к этому со всей серьезностью. И они знают, что США и десятки других стран мира, которые поддерживают Украину, хотят убедиться в том, что оказанная поддержка используется правильно,

– ответил Блинкен.

Кроме того, чиновник вспомнил, что Вашингтон создал в Украине группы на местах, которые проверяют, как наше государство тратит переданные средства. Председатель Госдепа подчеркнул, что посещавшие Украину конгрессмены очень поражены таким контролем и его эффективностью.

Все же вопрос о том, были ли все уволенные уволены из-за коррупции, остается открытым. Я думаю, что в некоторых случаях есть другие причины. Но для нас, для меня, тот факт, что Зеленский совершает решительные действия везде, где он что-то видит, является доказательством того, что он относятся к этому серьезно. Они хотят убедиться, что мы знаем, что они тратят наши деньги с умом.

Ситуация с Минобороны

Не так давно был уволен с должности министра обороны Алексей Резников и назначен новым главой ведомства Рустем Умеров. Случилось это после журналистского расследования о возможной закупке курток для ВСУ по завышенным ценам.

Кроме того, лишились должности определенные заместители Резникова. Среди них – Анна Маляр, которая, в частности, преждевременно заявила об освобождении Андреевки в Донецкой области. Ее слова опровергли в пресс-службе 3-й ОШБ Вооруженных Сил.