Суд взял под стражу эксдиректора департамента закупок Минобороны Хмельницкого – СМИ

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего директора департамента государственных закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого. Его подозревают в коррупции.

Хмельницкого взяли под стражу 2 февраля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора и собеседник в правоохранительных органах.

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Хмельницкий будет находиться под стражей с возможностью внесения залога

Шевченковский районный суд Киева заключил под стражу бывшего директора департамента государственных закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого с альтернативой внесения залога.

Пока прокуратура не разглашает сумму залога. Издание пишет, что прокуроры считают эту сумму малой и уже обжаловали решение. По данным СМИ, говорится о 26 миллионах гривен.

Ранее под стражу взяли экс-замминистра

Напомним, что 1 февраля правоохранители сообщили о подозрении не только Богдану Хмельницкому, но и экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

2 февраля суд арестовал Шаповалова с возможностью внесения залога в размере 402 600 000 гривен.