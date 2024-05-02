Устранили конкурента: кто будет наживаться на строительстве в Мариуполе вместо заместителя Шойгу
Заместителя Сергея Шойгу Тимура Иванова арестовали за хищение денег выделенных на восстановление Мариуполя. На его место назначили вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. Есть большие сомнения, захочет ли он разрушать коррупционные схемы в Мариуполе.
Об этом рассказал 24 каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что назначение Хуснуллина – окончательная монополизация того, что происходит в Мариуполе. Он добавил, что только два объекта в городе были под руководством министерства обороны России, за которые отвечал Иванов – это ЖК Невский и Нахимовское военно-морское училище. Все остальное давно принадлежало Марату Хуснуллину.
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Коррупция в Мариуполе
Андрющенко объяснил, как в России происходит распределение выделенных средств на строительные проекты, отметив, что в Мариуполе главный подрядчик Хуснуллин.
Его компании получают деньги от российского федерального бюджета, а затем выбирают субподрядчиков, которые будут реализовывать отдельные проекты. Поэтому трудно сказать, что там (в Мариуполе – 24 канал) что-то изменится, просто ему устранили конкурента Иванова,
– сказал Петр Андрющенко.
На перспективу такая ситуация в Мариуполе для Украины на пользу. Любое отсутствие конкуренции внутри тоталитарной власти приводит сначала к внутренним репрессиям, а затем к распаду.
Что известно о Тимуре Иванове
Иванов, по словам Андрющенко, появился в Мариуполе во второй половине 2022 года, когда начали строить ЖК Невский.
Он приезжал исключительно тогда, когда надо было с кем-то встретиться и сделать фото для пропаганды,
– подчеркнул он.
Андрющенко считает, что следующим, кого арестуют будет Марат Хуснуллин, потому что у него объемы коррупционных схем не меньше чем у Иванова.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Недавно компания Knauf попала под шквал критики. Согласно журналистскому расследованию, немецкая корпорация помогала россиянам восстанавливать уничтоженный же ими Мариуполь. Поэтому, стало известно, что немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в России после более 30 лет работы на российском рынке. Говорится, что компания так и не назвала причины выхода из России.
- В России снова придумали "сказочку", чтобы оправдать преступления захватчиков, которые те совершали в Мариуполе. Пропагандисты уверяют, что украинские дети якобы "резали" российских военных в городе. Даже украинские дети вселяют страх в российских военных.
- Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар. Оккупационная власть успокаивает население и настаивает на том, что это просто "гром". Мариупольское Сопротивление сообщило, что после пожара с Левобережного района вывозили раненых на трех грузовиках "Урал" в сторону Новоазовска.