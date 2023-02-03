Скандал с закупками: суд взял под стражу еще 5 фигурантов, связанных с Минобороны

Государственное бюро расследований подозревает в коррупции, связанной с закупками для ВСУ, 5 человек. Печерский райсуд Киева арестовал их.

По делу фигурируют 3 военнослужащих и 2 предпринимателя. Они не признали вину.

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Речь идет о таких фигурантах коррупционного скандала:

подполковник Дмитрий Ткач. Он является заместителем руководителя одной из воинских частей, отвечающего за логистику. Госбюро считает Ткача организатором схемы;

руководитель столовой Юрий Дывак;

боевая медикиня Людмила Гниденко. Следствие считает, что она вела "черную бухгалтерию" частного поставщика продовольствия;

работники компании-поставщика Ярослав Марунич и Николай Демиденко, бывший военный.

Сколько убытков получило государство

По информации следствия, с 18 августа 2022 года компания "Ок Ленд Фуд" заключила с воинской частью договоры на поставку продовольствия. Однако продукты, за которые платили деньги, не поступали военным, а прибыль фигуранты дела забирали себе.

О преступлении стало известно в сентябре 2022 года. Тогда командир части написал заявление. Однако подозреваемые были задержаны 2 февраля 2023 года. Правоохранители подсчитали, что за это время государство получило ущерб на 4,6 миллиона гривен. Все доказательства не озвучены на суде, поскольку прокурор отметил, что часть из них является тайной.

Не говорится о "яйцах по 17 гривен".

Подозреваемый Марунич сказал, что среди компаний, где он работал, была "Актов компани". Именно о ней писали журналисты в контексте закупки продовольствия по завышенным ценам. Также ДБР утверждало, что задержанные имеют отношение к скандальным закупкам "яиц по 17 гривен".

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Однако журналисты УП отметили, что в объявленной фабуле суда не говорится ни о каких поставках по повышенным ценам. Прокурор заверил – следствие изучает закупки. В том числе и ту, из-за которой разгорелся скандал. В УП отметили, что прокурор не объяснил разногласия между официальной фабулой и прессрелизом, который журналисты получили накануне.

По словам прокурора, нет оснований объединять дело с расследованием Национального антикоррупционного бюро, которое проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен. В подозрениях также не упоминали экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Ему инкриминируют причастность к коррупционным схемам.

Могут выйти под залог

Журналисты отметили, что подозреваемые не признавали вину. Они просили не брать их под стражу.

По информации адвокатов, в делах нет прямых доказательств вины. Они не нашли соглашения, которые подписывали фигуранты.

Дывак отметил, что когда у него проводили обыски, то не нашли денег. Также подсудимый сказал о давлении со стороны следователя ДБР. Мужчина убеждал, что ответственными за вероятно коррупционные договоры его руководители, которые сейчас выступают в роли свидетелей.

Судья Сергей Вовк удовлетворил просьбу прокурора. Все подсудимые попали под арест с возможностью выйти под залог. Она составляет 4,6 миллиона гривен.

Арестовали еще одного чиновника

Шевченковский районный суд Киев избрал меру пресечения эксдиректору департамента госзакупок Министерства обороны Богдану Хмельницкому. Он находится под стражей. Информацию подтвердили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Хмельницкий мог закупать некачественные бронежилеты более чем на 100 миллионов гривен.