Я должен был бы быть хладнокровным, – командир спецподразделения ГУР откровенно о своем моральном состоянии

Коррупционные скандалы, которые время от времени разгораются в Украине, негативно влияют на моральное состояние украинских бойцов. Это порождает у военнослужащих определенные сомнения.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился командир спецподразделения ГУР "Шаман", указав на то, что разоблаченные коррупционные схемы, в частности вокруг "Энергоатома", дают повод солдатам сомневаться в том, что происходит в стране. Это, по его словам, наиболее негативное последствие.

Над чем задумываются военные, когда слышат о коррупции?

Сегодня украинские воины жертвуют своим здоровьем и жизнью ради будущего Украины. Параллельно с этим в стране фиксируются случаи хищения государственных средств должностными лицами, которые обязаны наоборот аккумулировать все силы и деньги на благо государства, его народа и войска.

"Они фактически не выполняют свои функции и работу. Я свою работу делаю. Я убиваю врага и стою на защите государства. А есть люди, которые рассказывают, что защищают тыл, а на самом деле обогащаются", – подчеркнул командир спецподразделения ГУР.

Он отметил, что в беззвучном "контракте" военного с общественностью такие люди в стране свою роль не играют. Тогда, по его словам, возникает вопрос, почему солдат должен выполнять свои условия и обязательства, сдерживать противника, а общество – нет.

Вот самая большая проблема. Если каждый свой кусок работы будет делать, то все сложится в один пазл,

– уверен "Шаман".

Украина – та, которая будет формировать мировой порядок

Командир спецподразделения ГУР "Шаман" лелеет мечту, что Украина расцветет. Он объяснил, что в его мечтах Украина – не то государство, которое возглавляет мировой порядок и занимает первое место в мире, а то, которое будет определять того, кто будет на первой ступеньке.

Не буду объективным в ответе. На этом этапе я слишком эмпатично отношусь к тому, что происходит в стране. Я должен был бы быть хладнокровным. Но ПТСР – не просто слова,

– озвучил "Шаман".

Подытоживая, командир спецподразделения ГУР "Шаман" поделился, что сейчас эмпатия развита максимально. Он подчеркнул, что хочется видеть Украину такой, которая будет процветать и будет способна не просто влиять, а формировать мировой порядок.

