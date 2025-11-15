Волонтер и основатель БФ Сергей Притула в разговоре с 24 Каналом поделился мнением относительно скандала и объяснил свою позицию относительно дальнейшего проведения сборов для украинских военных. Также антикоррупционные органы Украины, по данным западных СМИ, готовят новые обыски в Минобороны по расследованию завышенных контрактов на государственные закупки.

Нужно ли продолжать донатить?

Притула отметил, что скандалы, связанные с коррупцией, влияют на настроение людей относительно того, донатить или нет.

Я не могу критиковать несколько деструктивную, по моему мнению, позицию: мол, кто-то что-то ворует, поэтому я не буду донатить. И наоборот, если вы видите, как разворовываются государственные средства, направляйте деньги на волонтерские инициативы,

– призвал он.

Волонтер обратил внимание на то, что в таких организациях все четко, прозрачно, понятно и есть отчетность, из которой можно узнать, что средства пошли конкретным бригадам и подразделениям, например, в виде дронов.

Основатель благотворительного фонда считает, что для российского войска в Украине лучшим союзником является украинский коррупционер.

Русские по своим не бьют, они их здесь берегут, а по нам – бьют. Поэтому дело защиты жизней украинцев, наших работ, домов, инфраструктур – это также и дело каждого из нас,

– уверен Притула.

Россияне не могут победить Украину на поле боя, поэтому, по его словам, пытаются эмоционально подстрекать наше общество. Если украинцы сейчас будут считать, что, мол, коррупционеры воруют, поэтому и я не буду донатить, значит, тогда россияне достигли своей цели.

Поэтому не опускайте руки. Нельзя сейчас допустить уныния, ведь если мы это сделаем, значит русским это удалось. Я не хочу, как гражданин Украины и человек, что безгранично любит свою страну и ее народ, верить в то, что россияне смогут нас победить любым способом,

– подчеркнул Сергей Притула.

Отдельно волонтер обратил внимание на суммы, которые фигурируют в коррупционных скандалах, и предположил, что этих средств хватило бы на то, чтобы примерно 100 тысяч украинских ветеранов отправить на реабилитацию за границу.

Стоит знать. Владимир Зеленского озвучил три шага по коррупции в Энергоатоме. Первое – максимальная прозрачность всех процессов в энергетике, а также "очистка и перезагрузка управления" компанией. Второе – увольнение Германа Галущенко и Светланы Гринчук, и третье – решение СНБО по санкциям по представлению Кабмина.

Также он обратился к украинским спецслужбам, которые должны найти способ, чтобы коррупционеры, являющиеся владельцами загранпаспортов, предстали перед украинским правосудием. Ведь в нашем обществе есть невероятный запрос на неотвратимость наказания таких преступников.

