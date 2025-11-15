Волонтер та засновник БФ Сергій Притула у розмові з 24 Каналом поділився думкою щодо скандалу та пояснив свою позицію щодо подальшого проведення зборів для українських військових. Також антикорупційні органи України, за даними західних ЗМІ, готують нові обшуки у Міноборони щодо розслідування завищених контрактів на державні закупівлі.
Важливо Свідомо не займався справами, де розслідування веде НАБУ, – адвокат, якого пов'язують з Міндічем
Чи потрібно продовжувати донатити?
Притула зазначив, що скандали, пов'язані з корупцією, впливають на настрій людей щодо того, донатити чи ні.
Я не можу критикувати дещо деструктивну, на мою думку, позицію: мовляв, хтось щось краде, тому я не буду донатити. Та навпаки, якщо ви бачите, як розкрадаються державні кошти, скеровуйте гроші на волонтерські ініціативи,
– закликав він.
Волонтер звернув увагу на те, що у таких організаціях все чітко, прозоро, зрозуміло і є звітність, з якої можна дізнатися, що кошти пішли конкретним бригадам і підрозділам, наприклад, у вигляді дронів.
Засновник благодійного фонду вважає, що для російського війська в Україні найкращим союзником є український корупціонер.
Руські по своїх не б'ють, вони їх тут бережуть, а по нас – б'ють. Тому справа захисту життів українців, наших робіт, домів, інфраструктур – це також і справа кожного з нас,
– впевнений Притула.
Росіяни не можуть перемогти Україну на полі бою, тому, за його словами, намагаються емоційно підбурювати наше суспільство. Якщо українці зараз будуть вважати, що, мовляв, корупціонери крадуть, то і я не буду донатити, значить, тоді росіяни досягли своєї мети.
Тому не опускайте руки. Не можна зараз допустити зневіри, адже якщо ми це зробимо, значить руським це вдалося. Я не хочу, як громадянин України та людина, що безмежно любить свою країну і її народ, вірити в те, що росіяни зможуть нас перемогти в будь-який спосіб,
– наголосив Сергій Притула.
Окремо волонтер звернув увагу на суми, які фігурують у корупційних скандалах, та припустив, що цих коштів вистачило б на те, щоб приблизно 100 тисяч українських ветеранів відправити на реабілітацію за кордон.
Варто знати. Володимир Зеленського озвучив три кроки щодо корупції в Енергоатомі. Перше – максимальна прозорість усіх процесів в енергетиці, а також "очищення та перезавантаження управління" компанією. Друге – звільнення Германа Галущенка і Світлани Гринчук, і третє – рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабміну.
Також він звернувся до українських спецслужб, які мають знайти спосіб, щоб корупціонери, що є власниками закордонних паспортів, постали перед українським правосуддям. Адже у нашому суспільстві є неймовірний запит на невідворотність покарання таких злочинців.
Антикорупційний скандал в Україні: що відомо?
Уряд на тлі корупційної справи в Енергоатомі ініціює перевірку усіх державних компаній в Україні, зокрема енергетичних. За припущенням нардепа Ярослава Железняка, головні фігуранти операції "Мідас" НАБУ та САП Тимур Міндіч та Олександр Цукерман можуть бути позбавлені українського громадянства.
Також НАБУ та САП вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову. Він підозрюється у зловживанні службовим становищем та в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.