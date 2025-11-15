Волонтер та засновник БФ Сергій Притула у розмові з 24 Каналом поділився думкою щодо скандалу та пояснив свою позицію щодо подальшого проведення зборів для українських військових. Також антикорупційні органи України, за даними західних ЗМІ, готують нові обшуки у Міноборони щодо розслідування завищених контрактів на державні закупівлі.

Чи потрібно продовжувати донатити?

Притула зазначив, що скандали, пов'язані з корупцією, впливають на настрій людей щодо того, донатити чи ні.

Я не можу критикувати дещо деструктивну, на мою думку, позицію: мовляв, хтось щось краде, тому я не буду донатити. Та навпаки, якщо ви бачите, як розкрадаються державні кошти, скеровуйте гроші на волонтерські ініціативи,

– закликав він.

Волонтер звернув увагу на те, що у таких організаціях все чітко, прозоро, зрозуміло і є звітність, з якої можна дізнатися, що кошти пішли конкретним бригадам і підрозділам, наприклад, у вигляді дронів.

Засновник благодійного фонду вважає, що для російського війська в Україні найкращим союзником є український корупціонер.

Руські по своїх не б'ють, вони їх тут бережуть, а по нас – б'ють. Тому справа захисту життів українців, наших робіт, домів, інфраструктур – це також і справа кожного з нас,

– впевнений Притула.

Росіяни не можуть перемогти Україну на полі бою, тому, за його словами, намагаються емоційно підбурювати наше суспільство. Якщо українці зараз будуть вважати, що, мовляв, корупціонери крадуть, то і я не буду донатити, значить, тоді росіяни досягли своєї мети.

Тому не опускайте руки. Не можна зараз допустити зневіри, адже якщо ми це зробимо, значить руським це вдалося. Я не хочу, як громадянин України та людина, що безмежно любить свою країну і її народ, вірити в те, що росіяни зможуть нас перемогти в будь-який спосіб,

– наголосив Сергій Притула.

Окремо волонтер звернув увагу на суми, які фігурують у корупційних скандалах, та припустив, що цих коштів вистачило б на те, щоб приблизно 100 тисяч українських ветеранів відправити на реабілітацію за кордон.

Варто знати. Володимир Зеленського озвучив три кроки щодо корупції в Енергоатомі. Перше – максимальна прозорість усіх процесів в енергетиці, а також "очищення та перезавантаження управління" компанією. Друге – звільнення Германа Галущенка і Світлани Гринчук, і третє – рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабміну.

Також він звернувся до українських спецслужб, які мають знайти спосіб, щоб корупціонери, що є власниками закордонних паспортів, постали перед українським правосуддям. Адже у нашому суспільстві є неймовірний запит на невідворотність покарання таких злочинців.

Антикорупційний скандал в Україні: що відомо?