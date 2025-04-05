Первые атаки начались: как космические пираты уже угрожают миру и при чем тут Россия и Китай

Чаще всего в современном мире пиратов вспоминают в контексте нелицензионного распространения контента, также пираты еще остались в морях, но они уже не похожи на стереотипных преступников из Карибского моря. Но на этот раз речь пойдет не о них, а о безграничном космосе, который рискует стать новым театром для пиратских нападений.

Коммерциализация орбиты открывает новые возможности не только для науки и бизнеса, но и для преступников. Злоумышленники могут захватывать спутники, вмешиваться в их сигналы, а возможно, даже брать в заложники экипажи орбитальных станций. Есть ли у человечества план действий на случай таких угроз – узнавайте в материале 24 Канала.

Космическое пиратство: научная фантастика или реальность

Специалисты Центра изучения космических преступлений, политики и управления (CSCPG) уже всерьез обсуждают угрозу пиратства на орбите, говорится в статье Space.com. Исполнительный директор центра Марк Фельдман приводит переработанную классическую цитату: "Вы можете не интересоваться космическим пиратством, но космические пираты уже интересуются вами".

Вместе с Хью Тейлором, экспертом в сфере кибербезопасности, он в 2025 году выпустил книгу "Космическое пиратство: как подготовиться к криминальному кризису на орбите". Авторы убеждены, что первые атаки уже произошли.

Взломы спутников – это лишь начало. В будущем мы можем столкнуться с физическими атаками на космические объекты, включая наземные станции и даже космодромы,

– считает Тейлор.

Кто же будет бороться с космическими преступниками? Это один из главных вызовов. И США пока не имеют четкой структуры, которая бы координировала такие действия. "Возможно, этим вопросом займется Космическое командование США, но пока у них другие задачи", – отмечает Тейлор.

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По его мнению, логичным кандидатом на роль "космической береговой охраны" могла бы стать Военно-морская служба США. Она имеет более 250 лет опыта борьбы с морскими пиратами, однако пока не имеет законных оснований действовать в космосе. На международном уровне роль координатора могло бы взять на себя Управление ООН по вопросам космоса (UNOOSA).

От вымогательства за спутники до захвата космических станций

Фельдман описывает потенциальный сценарий космического шантажа так:

Представьте, что пираты захватывают спутник и угрожают сорвать трансляцию финала Чемпионата мира по футболу, если не получат выкуп. Или блокируют навигационные системы, нанося ущерб глобальной логистике.

Еще один риск – захват коммерческих орбитальных станций.

"Что делать, если в один день группа преступников возьмет в заложники экипаж? На сегодня у нас нет оперативных решений для таких ситуаций", – добавляет Фельдман. Он считает, что нужно разработать скоростные космические корабли для реагирования на чрезвычайные ситуации.

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В целом проявления космического пиратства можно разделить на такие возможные в будущем случаи:

кибернападения на спутники : хакеры могут перехватывать управление спутниками, блокировать их работу или требовать выкуп за восстановление контроля. Такие атаки уже имеют место, и их количество может расти с расширением космической инфраструктуры;

: хакеры могут перехватывать управление спутниками, блокировать их работу или требовать выкуп за восстановление контроля. Такие атаки уже имеют место, и их количество может расти с расширением космической инфраструктуры; физические атаки на наземные объекты : пираты могут совершать нападения на наземные станции управления или космодромы, препятствуя запуску или управлению спутниками;

: пираты могут совершать нападения на наземные станции управления или космодромы, препятствуя запуску или управлению спутниками; захват космических аппаратов: в будущем возможны сценарии, когда пираты физически захватывают спутники или другие космические объекты с целью вымогательства выкупа или продажи ценного оборудования.

Космические пираты и авторитарные государства – новые вызовы для безопасности

В последние годы потенциальной угрозой в космосе выступали авторитарные государства, вроде России и Китая. В частности, сообщалось, что Россия работает над созданием ядерного оружия, способного генерировать мощный электромагнитный импульс для вывода из строя спутников.



Как бороться с космическим пиратством / Фото Alones Creative / Getty Images

Это средство, которому "нет аналогов", еще не развернуто, но его использование может нарушить Договор о космосе 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения на орбите. Ожидаемо российский диктатор Путин отрицал планы размещения ядерного оружия в космосе и подчеркивал, что якобы он придерживается международных соглашений.

Китай, со своей стороны, рассматривает стратегию "космического принуждения", которая предусматривает использование космических средств для сдерживания или принуждения противника. Согласно прошлогоднему докладу Института аэрокосмических исследований ВВС США, китайские военные планировщики считают, что космическое оружие может быть эффективнее ядерного для достижения стратегических целей.

Интересно! 15 ноября 2021 года Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, уничтожив собственный спутник "Космос-1408". Это привело к образованию более 1 500 фрагментов космического мусора, что представляет угрозу для других космических аппаратов и Международной космической станции (МКС). Астронавты на борту МКС были вынуждены укрыться в спасательных капсулах из-за риска столкновения с обломками.



Тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен осудил этот тест как "опасный и безответственный", отметив, что образовавшийся космический мусор станет угрозой для космических аппаратов, важных для безопасности, экономики и научных интересов всего человечества в течение десятилетий в будущем. НАТО также выразило обеспокоенность. Говорилось, что такое поведение противоречит заявлениям России о противодействии вооружению космоса и подрывает международный порядок, основанный на правилах.



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Происходят и странные действия вокруг космических объектов на Земле. Норвежский космодром Андойя, расположенный на севере страны, должен был стать гордостью европейской космической индустрии. Он позиционируется как ключевая локация для запуска малых спутников, что позволит Европе уменьшить зависимость от российских и американских пусковых платформ. Но еще до открытия космодром в 2023 году столкнулся с неожиданной угрозой – повышенным интересом со стороны России.



Космодром Андойя в Норвегии / Фото Andøya Spaceport

По данным полиции Нордланда, региона, где расположен космодром, там участились случаи "необычной активности". Говорится о приобретении недвижимости лицами, связанными с Россией, внезапном всплеске туризма из России, а также попытках получить доступ к конфиденциальной информации. Представители правоохранительных органов не исключают возможного шпионажа, поскольку интерес к таким стратегическим объектам является типичной тактикой иностранных разведслужб.

Пока космодромы сталкиваются с угрозами на Земле, космическая инфраструктура все чаще оказывается под ударом кибератак. В 2024 году Организация Space Information Sharing and Analysis Center сообщала о том, что еженедельно фиксируется более 100 попыток взлома спутниковых систем, центров управления и наземных станций связи.

Фельдман и Тейлор убеждены, что угроза со стороны не только государств, но и частных преступных группировок – это новая реальность. "Пока что внимание сосредоточено на потенциальных угрозах от таких стран, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Но следует признать, что внегосударственные акторы тоже представляют опасность", – подчеркивает Фельдман.

Его главное послание: время реагировать настало уже сейчас. Ведь космос – это не просто финальный рубеж для человечества, но и новое поле боя, где правила еще не установлены.