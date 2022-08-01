Вучич посреди ночи прибыл в Генштаб: после заседания призвал мир повлиять на Косово

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Генеральный штаб поздно вечером 31 июля, впоследствии он высказался по поводу обострения ситуации с Косово.

О прибытии главы государства в здание Генштаба сообщили местные СМИ. Там началось заседание после которого президент и сделал заявление об угрозе новой войны, возникшей на Балканах.

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Что сказал Вучич после заседания Генштаба Сербии

Президент в первую очередь обвинил в обострении Косово. Мол, они "умоляли международных представителей сделать все возможное", чтобы остановить назревание конфликта. Также он выразил благодарность "всем, кто поддержал" Сербию. Вероятно, говорилось о России.

Накануне в НАТО заявили, что Международные силы поддержки мира в Косово KFOR готовы вмешаться в конфликт Косово и Сербии. Руководитель Генштаба Сербии встречался перед заседанием с главой KFOR. Также в сети сообщали, что Россия вводит войска в Сербию.

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Посол США встретился с президентом и премьером Косово. Он просил отложить на 30 дней имплементацию решений по сербским номерным знакам и документам, которое повлекло за собой напряженность на севере Косово. После полуночи стало известно, что правительство Косово это сделало.