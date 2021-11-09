Костры и шум со всех сторон: как прошла ночь на белорусско-польской границе
Источник:твиттер войск терробороны Польши
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября из-за наплыва беженцев. Войска территориальной обороны Польши рассказали, что ситуация в течение ночи была спокойной.
Речь идет о ночи с 8 на 9 ноября. Об этом сообщили войска территориальной обороны Польши.
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Ситуация на польско-белорусской границе спокойная
Ночь прошла спокойно, мы остаемся на вокзале. Рука об руку с офицерами и солдатами других родов вооруженных сил мы защищаем польскую границу,
– рассказали в ведомстве.
Также там объяснили, что войска "остаются на границе". Мигранты не обостряли ситуацию в течение ночи.
Ситуация на белорусско-польской границе в ночь на 8 ноября: смотрите видео
На границе Польша задействовала дроны для наблюдения за ситуацией: смотрите видео
На польско-белорусской границе ночь на 9 ноября прошла спокойно / Фото из твиттера войск терробороны Польши
Обратите внимание! 8 ноября на польско-белорусской границе была замечена колонна мигрантов из Беларуси. По информации главы Службы охраны госграницы Польши, на границе находятся от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов. Границу охраняют 12 тысяч польских военных.