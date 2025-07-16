Путин боится США, Зеленский отметил отсутствие массированных атак во время визита Кэллога

Президент Владимир Зеленский отметил, что во время визита Кита Келлога в Украину Россия еще не провела ни одного массированного обстрела. По его словам, Кремль, вероятно, боится США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для NewsMax.

Смотрите также С Келлогом говорили Сырский, Буданов и Гнатов: детали визита американского спецпредставителя

Россия не проводит массированные обстрелы во время визита американского чиновника

Владимир Зеленский отметил, что именно когда генерал Кит Келлог приехал в Украину. Он находится в Киеве уже три дня и две ночи. Именно в это время Россия не проводит массированные обстрелы по территории Украины.

В связи с этим президент вспомнил шутку пользователей из сети, мол, что люди уже шутят "дайте Келлогу украинский паспорт и пусть живет в Украине".

Зеленский добавил, что российские ракеты не летят по гражданским, когда здесь находятся американский представитель. Он уверен, что в Кремле действительно боятся Соединенных Штатов и их реакцию на возможные атаки во время визита американских чиновников.

Это показывает, что Путин боится Америку: приехал Келлог, и у нас две ночи не было массированных обстрелов,

– отметил Владимир Зеленский.

Но полностью воздержаться от обстрелов сейчас Россия не смогла. Прошлой ночью россияне запустили 400 "Шахедов" и одну ракету по Украине, такая атака не считается массированной, но она все равно нанесла разрушения нашей стране.

Напомним, Кит Келлог приехал в Киев в понедельник, 14 июля. В Украине он будет находиться неделю и будет работать с властью исключительно над вопросом российско-украинской войны. Как отмечают в Офисе Президента, Келлог имеет реалистичный подход к борьбе украинцев и может существенно повлиять на Дональда Трампа.