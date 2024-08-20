"Вы уже отрезаны": проект "Хочу жить" обратился к российским военным в Глушковском районе
Источник:Я хочу жить
Украинская армия продолжает операцию в Курской области. В частности, ВСУ уже уничтожили все мосты через реку Сейм.
Теперь вражеская группировка в Глушковском районе отрезана от путей обеспечения и фактически оказалась в "котле". В связи с этим проект "Хочу жить" обратился к россиянам.
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Россияне в "котле"
Как отмечают в проекте, ВСУ уничтожили мосты в селах Глушково, Званное и Карыж. Также было в первый же день сведения было разрушено понтонную переправу россиян.
Пути отхода перерезаны. Вы не сможете ни нормально эвакуировать раненых, ни получать в достаточном количестве БК и провизию,
– пишут "Хочу жить".
Там добавили, что российское командование в страхе перед Путиным до последнего будет врать, оттягивая эвакуацию из "котла" – счетом военным. Проект обратился к российским военным в Глушковском районе с призывом сдаться в плен, ведь это единственный разумный выход.
"Сотни ваших сослуживцев сделали правильный выбор и теперь без риска погибнуть ожидают возвращения домой по обмену", – пишут в "Хочу жить".
"Глушковский котел" в Курской области / фото "Хочу жить"