Они были крайне тяжелые: сколько котиков пострадали и погибли в результате пожара в "Котохате"
Источник:ТСН
Вечером 23 сентября в приюте для животных "Котохата" вспыхнул пожар. Стало известно, сколько котиков пострадало.
Ветврач реанимационного отделения Юрий Гапусенко рассказал, что животные получили ожоги и ранения. Пять кошек в тяжелом состоянии доставили в ветеринарную клинику.
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Коты были в крайне тяжелом состоянии
К сожалению, семеро котиков погибли. Ветврач рассказал, что многих пушистиков из пожара спасали местные жители.
К сожалению, трое из них уже были без признаков жизни. Один котёнок в крайне тяжелом состоянии, с очень серьезными тяжелыми поражениями, ожогами. Они были крайне тяжелыми, дальнейшее лечение было нецелесообразно, поэтому провели эвтаназию,
– отметил Гапусенко.
Из всех жителей "Котохаты", доставленных в ветклинику, спасти удалось только одного. Теперь Рыжик проходит лечебные процедуры. Уже через несколько дней котика планируют выписать.
"Чувствует себя очень хорошо, спит, сейчас получает противовоспалительные препараты и кислородную терапию", – отметил ветврач.
Важно Были слышны взрывы: очевидцы рассказали новые подробности пожара в "Котохате"
Пожар в "Котохате": коротко о главном
- Пожар на Заболотного, 76а вспыхнул около 23 часов. В приюте жили котики, не имеющие хозяев. По словам очевидцев, перед пожаром было слышно несколько взрывов.
- По данным полиции, предварительно, в "Котохате" находилось около 60 котов.
- Представительница приюта, волонтер Наталья Петрущенкова заявила, что это умышленный поджог.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия". Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье "Жестокое обращение с животными".
- Этим котикам угрожали уже давно. Еще в 2020 году Нацкорпус обнародовал видеообращение. В частности, пообещали разобраться с тем, кто будет обижать котиков на Теремках.
- Некоторые местные заявили, что женщина, которая обустроила "Котохату", якобы постоянно устраивала ссоры. Ей якобы предлагали передать животных в официальное убежище, однако она отказывалась это сделать.