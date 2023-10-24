Силы обороны имели частичный успех к югу от Работино, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают вести наступательные действия на Востоке и на юге нашего государства. Так, Силы обороны смогли протиснуть оборону врага южнее Работино в Запорожской области.
Кроме того, украинская армия продолжает истощать врага по всей линии фронта. Таким образом, врагу сложно продвигаться и штурмовать позиции наших военных.
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Какие успехи Украины у Работино
В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там наши защитники вытеснили врага с занимаемых им позиций.
Силы обороны имели частичный успех южнее Работино, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта,
– говорится в сообщении Генштаба.
В то же время украинские защитники продолжают штурмовые действия и к югу от Бахмута Донецкой области. Там они также наносят врагу урон в личном составе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
В заключение в Генштабе отметили, что враг не перестает штурмовать украинские позиции и вступать в бой с Вооруженными Силами. Так, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений наших военных с россиянами.Обратите внимание! Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Как продолжается контрнаступление ВСУ
- Аналитики американского Института изучения войны отметили, что украинские защитники имели успех у Бахмута. В частности, они продвинулись на южном фланге и вытеснили оттуда врага.
- В то же время в сети появилась информация, что ВСУ якобы высадились на левом берегу Херсонской области и освобождают территорию. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что эта информация не соответствует действительности и отметила информационную тишину относительно операций ВСУ.
- Проект "Украинский свидетель" также опубликовал кадры из Запорожского направления, где наши защитники ведут успешное наступление против российских захватчиков. Там показали, как украинская армия продвигается через минные поля.