Силы обороны имели частичный успех к югу от Работино, – Генштаб

Украинские защитники продолжают вести наступательные действия на Востоке и на юге нашего государства. Так, Силы обороны смогли протиснуть оборону врага южнее Работино в Запорожской области.

Кроме того, украинская армия продолжает истощать врага по всей линии фронта. Таким образом, врагу сложно продвигаться и штурмовать позиции наших военных.

К теме ВСУ оттеснили врага и продвинулись к югу от Бахмута, – ISW

Какие успехи Украины у Работино

В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там наши защитники вытеснили врага с занимаемых им позиций.

Силы обороны имели частичный успех южнее Работино, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта,

– говорится в сообщении Генштаба.

В то же время украинские защитники продолжают штурмовые действия и к югу от Бахмута Донецкой области. Там они также наносят врагу урон в личном составе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

В заключение в Генштабе отметили, что враг не перестает штурмовать украинские позиции и вступать в бой с Вооруженными Силами. Так, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений наших военных с россиянами.

Как продолжается контрнаступление ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что украинские защитники имели успех у Бахмута. В частности, они продвинулись на южном фланге и вытеснили оттуда врага.

В то же время в сети появилась информация, что ВСУ якобы высадились на левом берегу Херсонской области и освобождают территорию. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что эта информация не соответствует действительности и отметила информационную тишину относительно операций ВСУ.

Проект "Украинский свидетель" также опубликовал кадры из Запорожского направления, где наши защитники ведут успешное наступление против российских захватчиков. Там показали, как украинская армия продвигается через минные поля.