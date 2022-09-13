Волчанск дома: пограничники показали видео из освобожденного города
Официально в Генштабе ВСУ еще не сообщали об освобождении Волчанска. Однако в Государственной пограничной службе сообщили, что город вернулся домой и показали, как пограничники снимают в городе российские триколоры.
Волчанск расположен у границы с россией. Благодаря нему оккупанты держали контроль над железной дорогой и автомобильными путями в регионе, однако сейчас украинские военные зачищают город от российского хлама, сообщает 24 канал.
К теме Деокупация продолжается: почему Святогорск и Волчанск так важны – объясняем на карте
Волчанск – дома
10 сентября в соцсетях появились первые сообщения о том, что российские оккупанты покидают Волчанск. Генштаб ВСУ еще не подтвердил деоккупацию города, однако за последние дни появилось множество видео, как украинские защитники снимают российские триколоры со зданий и поднимают украинские флаги.
Сейчас, 13 сентября, Госпогранслужба показала, как пограничники убрали "остатки хлама". В ведомстве также отметили, что Волчанск – дома.
Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама,
– говорится в сообщении.
Пограничники снимают российские триколоры в Волчанске: смотрите видео
Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий.
Также известно, что подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил и Территориальной обороны уже вошли в Святогорск в Донецкой области.
К теме – освобождение Изюма коренным образом изменило ход войны: смотрите видео