Значительно лучше, чем российская КАБ: Коваленко назвал главное преимущество французской авиабомбы

Украина использует французские авиабомбы AASM Hammer против оккупантов. Это оружие является лучшим, чем российские КАБы.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив одну интересную деталь. Эту бомбу использовали с истребителя Су-27.

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Ранее была информация, что Силы обороны Украины смогут использовать эти бомбы с истребителя МиГ-29 и с фронтового бомбардировщика Су-24.

Когда была информация о передаче этих бомб, говорили, что удалось адаптировать к МиГ-29 и Су-24. Но здесь мы видим, что работал Су-27. В таком случае мы можем использовать ее на почти всей тактической авиации. Кроме штурмовиков Су-25. Неизвестно, можно ли интегрировать туда эту бомбу,

– сказал Коваленко.

Чрезвычайно точное оружие

Как отметил Коваленко, еще раньше говорили, что Франция будет передавать по 50 таких бомб в месяц. Это немного, но по крайней мере хоть какое-то количество. Бомба имеет реактивный разгонный блок, что позволяет преодолевать большие расстояния. В зависимости от модификации речь идет о 50 – 70 километрах.

Она значительно лучше российских КАБов. Но есть вопрос по количеству.

То, что отличает эту бомбу от российских КАБов, это высокая точность. КАБ высокоточный на бумаге. Он может упасть за 500 метров от цели. Но, к сожалению, их много. Здесь низкое качество компенсируется количеством. А AASM Hammer имеет максимальное отклонение – 1 метр. А что такое 1 метр, когда бомба весит 250 килограммов и больше?

– сказал Коваленко.

Военная помощь для Украины: коротко