Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши одну цікаву деталь. Цю бомбу використовували з винищувача Су-27.

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Раніше була інформація, що Сили оборони України зможуть використовувати ці бомби з винищувача МіГ-29 та з фронтового бомбардувальника Су-24.

Коли була інформація про передачу цих бомб, казали, що вдалося адаптувати до МіГ-29 та Су-24. Але тут ми бачимо, що працював Су-27. В такому випадку ми можемо використовувати її на майже усій тактичній авіації. Окрім штурмовиків Су-25. Невідомо, чи можна інтегрувати туди цю бомбу,

– сказав Коваленко.

Надзвичайно точна зброя

Як наголосив Коваленко, ще раніше говорили, що Франція передаватиме по 50 таких бомб на місяць. Це небагато, але принаймні хоч якась кількість. Бомба має реактивний розгінний блок, що дозволяє долати великі відстані. Залежно від модифікації йдеться про 50 – 70 кілометрів.

Вона є значно кращою за російські КАБи. Але є питання щодо кількості.

Те, що відрізняє цю бомбу від російських КАБів, це висока точність. КАБ високоточний на папері. Він може впасти за 500 метрів від цілі. Але, на жаль, їх багато. Тут низька якість компенсується кількістю. А AASM Hammer має максимальне відхилення – 1 метр. А що таке 1 метр, коли бомба важить 250 кілограмів і більше?

– сказав Коваленко.

Військова допомога для України: коротко