"Ковровая хакерская бомбардировка": ГУР завершило масштабную кибератаку на Россию

Украинские разведчики не дают россиянам покоя в киберпространстве. Они провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные органы России.

Источники 24 Канала сообщают, что атаку завершили вечером 30 июля. Удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

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Атака продолжалась неделю

В разведке объяснили, что работа продолжалась непрерывно в течение недели. Хакеры поразили онлайн-сервисы всех главных российских банков. В частности, Центробанка, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальных платежных систем, социальных сетей и мессенджеров, правительственных ресурсов и десятки других сервисов.

Все атакованные ресурсы тем или иным образом были привлечены к поддержке или финансированию вооруженной агрессии государства-террориста против Украины.

Поражены: "ВТБ-Банк", "Альфа Банк", "СберБанк", "Райффайзен банк", РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, "Газпромбанк", "Т-Банк", "iБанк", банк "Дом.РФ" и "Банк России". В последний день атаки были также поражены ресурсы минобороны, МВД и ФНС.

Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто принимал участие, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры поминальную яму,

– сказали в ГУР.

По состоянию на 19:00 30 июля россияне так и не восстановили надлежащее функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров. До сих пор наблюдаются сбои в работе веб-ресурсов минобороны России, МВД и ФНС.

В российских СМИ назвали этот киберудар, "вероятно, самым мощным в истории", а также называли его "ковровыми хакерскими атаками" и "большим наступлением кибервойск". В итоге результаты операции ГУР почувствовали миллионы пользователей во всех регионах России, которые не смогли воспользоваться интернет-услугами. По оценкам вражеских кибераналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы относительно последствий следующих подобных атак "неутешительные".

Также разведчики предположили, что настало подходящее время для врага вспомнить об идее изолированного "Чебурнета".

В России были масштабные сбои / Скриншоты 24 Канала